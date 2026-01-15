Война Тысяча четыреста двадцать второй день. Индия покупает все меньше российской нефти. Танкеры неделями стоят в море

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Индия постепенно уменьшает закупки российской нефти и ищет альтернативные рынки из-за опасений вторичных санкций со стороны США, пишет Bloomberg.

По данным агентства, в декабре импорт нефти в Индию из России упал до трехлетнего минимума. Поставки в этом месяце сократились более чем на треть от пиковых значений июня.

Из-за давления со стороны США крупнейшие НПЗ Индии меняют маршруты своих закупок, все чаще обращаясь к поставщикам с Ближнего Востока, из Западной Африки и Латинской Америки.

В декабре Индия импортировала около 1,3 миллиона баррелей российской нефти в день. В октябре этот показатель составлял более 1,7 миллиона баррелей. Как пишет Bloomberg, вероятно, в январе объемы закупок будут еще меньше.

Российские танкеры, загруженные нефтью, которая предназначалась для продажи в Индию, все чаще простаивают в море. По данным агентства, по меньшей мере 12 полных танкеров сейчас стоят на якоре у побережья Омана — некоторые из них находятся там уже целый месяц.

Президент США Дональд Трамп с лета пытается заставить Индию прекратить покупать российскую нефть. В августе из-за этого он ввел дополнительные пошлины на ввоз индийских товаров в США. В сентябре, выступая на заседании Генассамблеи ООН, Трамп назвал Индию — наряду с Китаем — «основным спонсором» российско-украинской войны из-за того, что эти страны являются главными покупателями российских энергоносителей.

На Индию в 2025 году приходилось более 40% общего нефтяного экспорта России. Индия существенно нарастила поставки из РФ после начала большой российско-украинской войны. Россия из-за западных санкций стала продавать энергоносители с большой скидкой.

Украина

Министерство обороны Украины официально сообщило, что бывший руководитель офиса президента Андрей Ермак до сих пор не обращался ни в один ТЦК страны, чтобы изъявить желание пройти военную службу. Соответствующее заявление ведомство сделало в ответ на запрос депутата Верховной рады Ярослава Железняка.

Андрей Ермак был отправлен в отставку с поста главы офиса президента в конце ноября на фоне коррупционного скандала. За день до отставки у него дома и на рабочем месте были проведены обыски.

На следующий день после отставки в комментарии изданию The New York Post Ермак заявил, что отправляется на фронт как «честный и порядочный человек». «Я не хочу создавать проблем для Зеленского: я еду на фронт. Меня возмущает грязь, направленная в мой адрес, и еще больше возмущает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», — заявлял он.

Ермак не уточнял, когда именно и в каком качестве он планирует отправиться на передовую. Вскоре после этого он перестал появляться в публичном поле.

Война в фотографиях. Киев

Жилой дом в Соломенском районе, на который утром 15 января упали обломки дрона Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Сотрудник полиции несет обломок дрона Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Татьяна (Лондон). О войне нам не напоминает почти ничего — до переговоров она ушла из заголовков, беженцы прижились, приехавшие русские тоже. Когда встречаемся с семьей из Москвы где-нибудь в Европе, замечаем, как они все более и более поддерживают Путина, находят объяснения войне. Все сложнее с ними говорить. Мечтаю, что все закончится и будет как раньше. Хотя как раньше не будет никогда.

