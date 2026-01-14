Война Тысяча четыреста двадцать первый день. Представители Трампа снова собираются к Путину. Лавров заверил: Россия готова продолжать переговоры

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, поездка может состояться до конца января — хотя ее сроки могут быть сдвинуты, поскольку сейчас администрация Трампа сосредоточена на Иране. Официально в Белом доме заявили, что пока встреча переговорщиков с Путиным не запланирована.

Если встреча состоится, предполагается, что на ней Уиткофф и Кушнер ознакомят Путина с последней версией мирного плана, включающей обновленные гарантии безопасности Украины, которые в начале января союзники Киева обсуждали на саммите в Париже.

Как рассказал Bloomberg один из источников, американцам пока неясно, насколько сам Путин заинтересован в новой встрече с Кушнером и Уиткоффом — это, по мнению собеседника агентства, является главным препятствием для назначения встречи.

После выхода статьи в Bloomberg глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти РФ готовы к контактам с Уиткоффом и Кушнером. «Я уверен, что если они проявят такой интерес [к встрече], то интерес этот будет встречен с пониманием», — сказал Лавров.

В последние недели переговоры о мире, которые очень активно велись в ноябре и первой половине декабря (в первые дни декабря, в частности, Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Москве), фактически встали на паузу. Между представителями РФ и США с конца декабря не было ни одного подтвержденного контакта на высоком уровне. При этом, по неофициальным данным, представитель Москвы Кирилл Дмитриев находился в Париже во время саммита союзников Украины и провел там ряд встреч в американском посольстве (с кем именно, неясно).

В конце декабря, после «попытки атаки» украинских беспилотников на резиденцию Путина на Валдае (до сих пор нет доказательств, что она была на самом деле), Москва заявляла, что ее позиция на переговорах будет пересмотрена в сторону ужесточения. При этом в Кремле отказались публично пояснять, как именно изменятся требования России.

Украина и ее европейские союзники, в свою очередь, при участии США продолжают обсуждение послевоенных гарантий безопасности Киева. Financial Times сегодня написала, что на следующей неделе лидеры «Большой семерки» и президент Украины Владимир Зеленский встретятся с Дональдом Трампом на экономическом форуме в Давосе, чтобы заручиться его личной поддержкой в этом вопросе.

Война в фотографиях. Киев без света

Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Киев уже шестой день подряд частично остается без света и тепла. В городе экстренные отключения электроэнергии, около 500 многоэтажных домов по состоянию на вторник оставались без отопления. Это происходит на фоне сильных морозов — днем температура воздуха не превышает минус 10 градусов.

На фото — улицы Киева 13 января.

Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Maxym Marusenko / EPA / Scanpix / LETA

Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA

Andrew Kravchenko / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Алена (Санкт-Петербург). Какие могут посещать мысли на исходе четвертого года войны? Бессилие, злость и страх. Я не знаю, какие слова сказать сестре, которая живет в Киеве. У них дома шесть градусов, и это постоянная температура. Свет был полтора часа за три дня, а сегодня опять обстрел, значит будет еще хуже. Непонятно, куда еще хуже???

В декабре 2024 года мы были вынуждены вернуться в Россию [из-за границы], у меня рак четвертой степени, а в Черногории врачей нет. Чем встретила Россия? Героями на каждом углу. Тошно. А эти герои, блин, еще домой вернутся. Правда, не все. Страшно. Изменений много, это все видят и знают. Но после того, как на перекрытом Невском услышали «Стоптайм» и увидели, сколько молодых и не очень людей вместе пели песни Монеточки (Обожаю! У нас есть фото с Лизой!), Земфиры и Нойза, появилась надежда, что не все потеряно. Мы всей семьей ездили петь и слушать! […]

У нас в Питере еще хоть более-менее живут люди, а что творится в маленьких городах? Нищета страшная! Взять тот же самый Новороссийск — абсолютно депрессивный и всеми забытый город, в котором на воде стоят миллиарды рублей военных кораблей. А еще больше миллиардов рублей запущено на убийство людей. Я ненавижу Путина, честно. Считаю его виновным в моей болезни, в страданиях моей сестры, моей мамы. Злость!

Я не могу ничего изменить. Сейчас я борюсь со своей болезнью. В этой борьбе мне все понятно, что нужно делать, сколько испытать и перетерпеть! А что делать с тем, что творится вокруг? Как с этим справиться? Как согреть сестру? Как утешить маму? Бессилие…

А знаете, есть еще обида на нашу оппозицию, срется «надо — не надо», извините за мой французский. В Будве ходили на встречу с Яшиным, была надежда, что они с Кара-Мурзой подхватят знамя оппозиции. Я понимаю, что на Москву не пойдут, но создать организацию для помощи релокантам — это очень напрашивается (желательно, не только в Германии). Русскому человеку сейчас хреново живется в России, а еще сложнее вне России. Я это знаю не понаслышке…

