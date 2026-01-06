Стив Уиткофф (четвертый слева) и Джаред Кушнер (первый справа) в составе американской делегации идут в Елисейский дворец. 6 января 2026 года Benjamin Girette / Bloomberg / Getty Images

В Париже сегодня пройдет заседание «коалиции решительных» — группы стран, которые выразили готовность в случае необходимости направить свои войска в Украину в составе миротворческого контингента для обеспечения ее безопасности.

В Париж прилетел президент Украины Владимир Зеленский. Сначала он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем они вместе проведут переговоры с представителями США — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После этого состоится общий саммит, в котором примут участие представители 35 стран. 27 участников — это президенты и главы правительств. Также на переговорах будут присутствовать руководители НАТО и Евросоюза.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в Елисейском дворце. 6 января 2026 года Yoan Valat / Reuters / Scanpix / LETA

Как пишет Reuters, по итогам переговоров планируется письменно зафиксировать конкретные обязательства союзников из «коалиции решительных» по отношению к Украине в вопросах безопасности. До сих пор, напоминает агентство, все обещания «были, в основном, расплывчатыми».

Среди основных нерешенных вопросов, связанных с размещением миротворцев, как сообщает «Радио Свобода», остаются следующие:

Численность контингента . Сейчас речь идет о 15-20 тысячах военнослужащих, хотя «некоторые надеются, что это будет ближе к 30 тысячам». В основном это будут солдаты из Франции и Великобритании.

. Сейчас речь идет о 15-20 тысячах военнослужащих, хотя «некоторые надеются, что это будет ближе к 30 тысячам». В основном это будут солдаты из Франции и Великобритании. Правила применения силы . До сих пор неясно, какой должна быть реакция миротворцев на возможные провокации или прямое нападение со стороны России. «Мы, по сути, до сих пор обсуждаем, будем ли открывать ответный огонь или бежать» , — заявил «Радио Свобода» неназванный европейский дипломат.

. До сих пор неясно, какой должна быть реакция миротворцев на возможные провокации или прямое нападение со стороны России. «Мы, по сути, до сих пор обсуждаем, будем ли открывать ответный огонь или бежать» , — заявил «Радио Свобода» неназванный европейский дипломат. География размещения . Насколько близко к линии соприкосновения будет находиться миротворческий контингент, пока неясно. Большинство европейских чиновников полагают, что военных из «коалиции решительных» развернут на западе Украины для поддержки и обучения украинских войск.

. Насколько близко к линии соприкосновения будет находиться миротворческий контингент, пока неясно. Большинство европейских чиновников полагают, что военных из «коалиции решительных» развернут на западе Украины для поддержки и обучения украинских войск. Гарантии США. Вашингтон не входит в «коалицию решительных», но союзники надеются, что США со своей стороны окажут поддержку миротворческому контингенту — пока неясно, какую именно. Европейские чиновники заявили «Радио Свобода», что американские военные все же, возможно, будут присутствовать в регионе в качестве наблюдателей, а также оказывать поддержку в области разведки и логистики.

Европейский источник Reuters сообщил: в Европе надеются, что четкие обязательства со стороны «коалиции решительных» побудят США со своей стороны подтвердить в более явном виде собственные гарантии безопасности, о которых в общих чертах говорилось на двусторонних встречах американцев и украинцев в декабре.

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед вылетом на саммит резюмировал, что его главная цель — выработка общей позиции Европы и США по вопросу завершения российско-украинской войны. По его словам, на встрече будет предметно обсуждаться текущая версия мирного плана из 20 пунктов. В то же время Туск предупредил, что подписания каких-либо окончательных документов по итогам встречи в Париже ждать не стоит.

Россия, которое долгое время исключала возможность ввода иностранных войск в Украину, в середине декабря сообщила, что готова рассматривать вариант с европейскими миротворцами после прекращения войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда сказал, что хотя позиция Москвы «хорошо известна, последовательна и понятна», она остается предметом для обсуждения.

Сергей (Челябинск). Не знаю как начинать письмо о событии, о котором вроде все понимают, а вроде молчат. Когда начиналась война, в которую даже я сам не верил, были эмоции «неужели война между Россией и Украиной возможна?!» […]

[В первые месяцы войны] я очень часто следил за фронтом, читал и смотрел, кто где продвигается. Помню, как я ужасался тому, как масштабно Россия бомбит Украину (до сих пор помню те кадры из октября 2022 года).

Увы, спустя почти четыре года, я больше не удивляюсь бомбежкам городов, не слежу за фронтом. А зачем следить? Смотреть, как какая-то армия берет руины, вообще не хочется. Думаю, я, как и все россияне, привыкли к войне. Мы не хотим слышать о ней, даже такие, как я, которые интересовались войной. В моем окружении (я школьник, поэтому буду говорить про окружение из ранних подростков) абсолютно те же эмоции: спустя четыре года всем плевать. Если завтра ракеты уничтожат просто весь Харьков или Одессу — это не удивит. Увы :(

