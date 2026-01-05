Война Тысяча четыреста двенадцатый день. Василий Малюк ушел с поста главы СБУ. О его возможной отставке говорили: «Если это произойдет, в Кремле откроют шампанское»

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк написал заявление об отставке. После встречи с президентом Владимиром Зеленским он сообщил, что покидает свой пост, но «остается в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный вред». Какой именно пост он займет, пока неясно.

Исполняющим обязанности главы СБУ Зеленский назначил генерал-майора Евгения Хмару. Хмара — кадровый сотрудник СБУ, с 2023 года он возглавлял Центр спецопераций по борьбе с терроризмом, а с августа 2025-го был руководителем Центра специальных операций «Альфа». Кандидатуру Хмары на должность главы СБУ должна будет утвердить Верховная рада.

Малюк руководил СБУ с июля 2022 года (до лета 2023-го — в статусе исполняющего обязанности). Под его руководством спецслужба, в частности, провела несколько резонансных операций в России, включая операцию «Паутина» и три подрыва Крымского моста, а также организовала на постоянной основе атаки на НПЗ в глубине территории России.

В Украине деятельность СБУ под руководством Малюка оценивали как крайне успешную. «РБК-Украина» отмечало, что если до войны функции СБУ ограничивались исключительно внутренней безопасностью, то после назначения Малюка спецслужба, как и Главное управление разведки Минобороны, возглавляемое Кириллом Будановым, «фактически стали полноценными участниками войны и мировыми брендами».

«Именно он превратил СБУ в эффективную спецслужбу, проводящую уникальные спецоперации и дающую Украине сильные карты за столом переговоров», — говорил 3 января изданию Politico неназванный украинский чиновник. По его словам, уход Малюка из СБУ серьезно ослабит спецслужбу: «Кремль откроет шампанское, если Малюк покинет свой пост».

Слухи о возможной отставке Малюка появились в первые дни января. На их фоне 3 января известные военные командиры и аналитики в своих соцсетях практически одновременно написали сообщения, в которых выразили Малюку свою поддержку, поделились успешным опытом совместной работы и подчеркнули, что сейчас он «на своем месте».

«Украинская правда» со ссылкой на источники позже писала, что в субботу Малюк на встрече с Зеленским отказался писать заявление об отставке, заявив, что сейчас у СБУ на завершающей стадии находятся несколько операций масштаба «Паутины» и было бы «преступлением» бросить их. Глава СБУ предложил Зеленскому передать вопрос о его увольнении в Верховную раду. Президент был «возмущен» отказом.

В воскресенье Малюка, писала «Украинская правда», «дожимали», и в итоге он согласился, решив, что идти на обострение отношений с президентом — значит вредить государству.

В команде самого Малюка, по данным «Украинской правды», считают его отставку местью бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, до сих пор сохраняющего неформальное влияние, за нелояльную позицию главы СБУ во время коррупционного скандала. Этот скандал стоил должности самому Ермаку, который до того считался вторым по влиятельности человеком в стране.

Зеленский с начала января проводит серию масштабных перестановок в правительстве и силовых структурах. 2 января он назначил главой своего офиса Кирилла Буданова, который раньше руководил Главным управлением разведки Минобороны Украины. Новым руководителем ГУР стал Олег Иващенко, прежде возглавлявший Службу внешней разведки.

Министру обороны Денису Шмыгалю Зеленский предложил занять пост первого вице-премьера и министра энергетики. Новым министром обороны должен стать министр цифровой информации Михаил Федоров, до этого курировавший развитие беспилотных систем в статусе вице-премьера.

Война в фотографиях. Киев

Сегодня утром при атаке российских дронов на Киев обломки попали в частное медицинское учреждение в Оболонском районе. В результате 20-летний мужчина погиб, еще четыре человека были госпитализированы, двое их них находятся в тяжелом состоянии.

Война глазами читателей «Медузы»

Женя (Великобритания). Единственный шанс на скорый мир (не в первые месяцы 2026-го, конечно, но может, хотя бы к лету) в моем представлении — это вынос вопроса о территориях на всеукраинский референдум. Не могу представить, чтобы Путин отступил от своей идеи захвата всей Донецкой области целиком — без этого невозможно будет продать народу завершение войны как безоговорочную победу. Зеленский твердо стоит на том, что не имеет права отдавать украинскую землю. Референдум — единственный шанс выхода из этого пата.

