«Все 116 томов дела говорят, что мы невиновны». По делу о взрыве на Крымском мосту осудили восемь человек, которых использовали «втемную» Один из них сам позвонил в ФСБ. Другой добровольно приехал на допрос и двое суток жил в гостинице за свой счет. Они получили пожизненные сроки

Олег Антипов и другие фигуранты дела о взрыве на Крымском мосту. Суд в Ростове-на-Дону, 27 ноября 2025 года Sergey Pivovarov / Reuters / Scanpix / LETA

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года около шести часов утра. Как выяснилось позже, взорвался грузовик, ехавший в сторону Керчи с Таманского полуострова. Несколько пролетов моста разрушились и упали в воду. От взрыва также загорелся состав из вагонов-цистерн, проходивший по железнодорожной части моста. В результате взрыва погибли пятеро — сам водитель грузовика и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.

Спустя четыре дня, 12 октября, ФСБ отчиталась, что задержала восьмерых человек по подозрению в причастности к взрыву (а всего установила 12 подозреваемых). По версии спецслужбы, грузовик, в котором находилась взрывчатка, ехал из Одессы через Болгарию, Грузию, Армению и Россию. Организатором взрыва российские следственные органы считают Главное управление разведки Минобороны Украины, а ответственным — Службу безопасности страны под руководством Василия Малюка.

Пожар на Крымском мосту после взрыва 8 октября 2022 года AFP / Scanpix / LETA

Одним из восьмерых задержанных оказался петербуржец Олег Антипов, владелец логистической компании, которая приняла заказ на перевозку в Крым рулонов строительной пленки. По версии следствия, вместе с этим грузом в фуре оказалась взрывчатка. Жена Антипова в разговоре с «Медузой» рассказывала, что ее муж узнал о взрыве из новостей и сам позвонил в ФСБ, чтобы предоставить всю информацию, которой располагал. Он сходил в управление ФСБ по Петербургу, там его опросили и отпустили — а через несколько дней задержали и отправили в СИЗО.

Жена другого задержанного, предпринимателя из Крыма Александра Былина, говорила «Русской службе Би-би-си», что ее муж несколько лет занимался оптовыми поставками овощей и фруктов. К нему обратился уроженец Херсона Владимир Злоб, у которого Былин делал оптовые закупки — он искал фуру. Былин позвонил Антипову, и, узнав, что машина у того найдется, связал его со Злобом, который в итоге тоже стал фигурантом этого дела.

Остальные пятеро задержанных — фермер из Херсона Роман Соломко, водитель-дальнобойщик Артур Терчанян, предприниматели Артем и Георгий Азатьяны из Армавира и Дмитрий Тяжелых из Липецка.

По версии следствия, Роман Соломко разработал маршрут и способ доставки взрывчатки в Россию, а также координировал передвижение груза, занимался поиском склада для разгрузки и нашел новый грузовик, который поехал на мост. Жена Соломко рассказывала, что ее муж — «самый обычный сельхозпроизводитель», которого не интересовало ничего, «кроме его полей, тракторов и сеялок». По словам адвоката Соломко, тот не имел никакого отношения к перевозке взрывчатки. Защитник поясняет, что Соломко заказывал сельхозоборудование, но после начала большой войны России с Украиной в 2022 году ему пришлось менять логистические пути и искать новые маршруты. Он их нашел, а затем «другие люди стали у него интересоваться этим путем», и он просто поделился опытом.

ФСБ утверждала, что взрывчатка, замаскированная под рулоны с пленкой, была доставлена из Одессы в Болгарию, а оттуда морем — в грузинский город Поти. Там заказ на перевозку груза в Россию взял водитель Артур Терчанян, гражданин Армении. Он привез груз в Армавир — на склад компании «Агробизнес» Артема и Георгия Азатьянов. С ними, в свою очередь, договорился Владимир Злоб.

Адвокат Терчаняна рассказывал, что все 11 суток, пока тот вез груз, он ночевал в этой же машине — и отмечал, что водитель вряд ли стал бы так делать, зная, что внутри взрывчатка. Более того, Терчанян сам пришел по звонку спецслужб на опрос. Потом его привезли в Симферополь, но не стали задерживать, а просто попросили «не уезжать далеко». Он снял еще на двое суток за свой счет номер в гостинице — и только потом его задержали. Самостоятельно на опросы в Симферополь приехали и другие фигуранты дела — Роман Соломко (он, как и Терчанян, жил в гостинице) и братья Азатьяны.

Обвиняемые по делу о взрыве на Крымском мосту в суде, 27 ноября 2025 года EPA / Scanpix / LETA

Из всех восьми фигурантов дела к маршруту перевозки груза не имел никакого отношения только Дмитрий Тяжелых. Его обвинили в том, что он дал «организаторам теракта возможность осуществления переговоров». По информации журналистов, Тяжелых сотрудничал с сервисом OnlineSim, который сдавал в аренду виртуальные абонентские номера.

В августе 2023 года глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал об организации взрыва на Крымском мосту. По его словам, взрывчатку обмотали целлофановой пленкой, чтобы ее не могли выявить на таможне, и получились большие рулоны, которые выглядели «абсолютно гражданским грузом». Деталей доставки груза он не раскрыл, но сказал, что причастные к этому люди ничего не знали: «Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей. Россияне „закрыли“ 22 человека — посадили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом»

Суд начался в феврале 2025 года. Он проходил в закрытом режиме. Всем восьмерым обвиняемым вменили статью о теракте и статью о перевозке взрывчатки, а Соломко и Терчаняну — еще и контрабанду взрывчатых веществ.

27 ноября всех восьмерых фигурантов дела приговорили к пожизненным срокам. «Мы все прошли — восемь человек — мы все прошли полиграфы. Мы все доказали свою невиновность. Мы полностью сотрудничали. Мы сами пришли в органы правоохранительные и все давали показания. Нет ни одного человека, который на нас бы давал показания. Все свидетели говорят, что мы невиновны. Все доказательства говорят, что мы невиновны. Все 116 томов [дела] говорят, что мы невиновны», — сказал на суде Олег Антипов.

