Восьмерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту приговорили к пожизненным срокам

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил восьмерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года к пожизненным срокам, передает «Медиазона».

Всего обвиняемыми по делу проходят 13 человек — граждане России, Армении и Украины. Восьмерых из них задержали — это Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоб, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Всем им вменили теракт (пункт «б» части 3 статьи 205 УК) и перевозку взрывчатки (часть 4 статьи 222.1 УК). Соломко и Терчаняну также вменили контрабанду взрывчатых веществ (часть 3 статьи 226.1 УК).

Дело суд рассматривал в закрытом режиме. Обвинение запрашивало всем восьмерым пожизненные сроки. Никто из обвиняемых вину не признал — все они настаивают, что не знали о грузе, пишет «Медиазона».

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Взорвался грузовик со взрывчаткой, который разрушил несколько пролетов автомобильной дороги. Погиб водитель грузовика и еще четыре человека, ехавшие в соседней машине. Организатором теракта российское следствие считает главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Обвиняемыми стали шесть предпринимателей, фермер и дальнобойщик, которые утверждали, что не знают о взрывчатке. Один из них — петербуржец Олег Антипов, компания которого приняла заказ на перевозку в Крым 23 тонн строительной пленки. Его жена рассказывала «Медузе», что он узнал о взрыве из новостей, сам связался со спецслужбами — и оказался под арестом.

