СБУ утверждает, что провела операцию по подрыву подводных опор Крымского моста В спецслужбе заявили, что мост «фактически в аварийном состоянии». Движение по нему перекрывают, в телеграме пишут, что атака продолжается

Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что провела «новую уникальную спецоперацию» по подводному подрыву опор Крымского моста.

В заявлении спецслужбы говорится, что в рамках операции, которая длилась несколько месяцев, агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста и активировали «первое взрывное устройство» мощностью около 1100 килограммов в тротиловом эквиваленте в 4:44 утра 3 июня.

В результате взрыва повреждены подводные части опор моста, утверждают в СБУ. «Фактически мост находится в аварийном состоянии», — говорится в пресс-релизе. При этом жертв среди гражданского населения нет.

Операцию, как заявили в СБУ, лично контролировал глава службы Василий Малюк. «Бог любит троицу, а СБУ всегда доводит до конца задуманное и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Сегодня продолжили эту традицию уже под водой», — заявил он.

В телеграм-канале, отслеживающем оперативную ситуацию на мосту, около 6 утра по московскому времени появилось сообщение, что движение временно перекрыто, однако к 9 утра оно было восстановлено. По данным на 14:00, со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, в очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств, говорится в канале.

Обновлено. Около 15:30 в телеграм-канале моста сообщили о временном перекрытии движения второй раз за сутки. В то же время мониторинговые и российские провоенные каналы пишут о продолжении атаки на мост. «Пробивают проход в [боновых] заграждениях», — сообщил один из каналов. Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков сообщил об активности ВСУ «у берегов Крыма в акватории Черного моря». По его словам, одновременно с этим идет информационная атака.

Телеграм-канал Mash 3 июня писал, что над мостом около 6 утра сбили украинский дрон, обломки которого упали на дорогу. В этот момент по мосту ехали машины со стороны Тамани, но пострадавших не оказалось, никаких повреждений, как утверждает Mash, тоже нет. После этого мост закрыли на три часа, пока специалисты проверяли дорогу и убирали обломки дрона.

В октябре 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого одна из веток автомобильной части моста частично обрушилась, а на железнодорожной части загорелся состав с цистернами. При взрыве погибли пять человек. В августе 2023-го Василий Малюк назвал октябрьский взрыв на Крымском мосту «одной из реализаций» СБУ. «Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей. Россияне „закрыли“ 22 человека — посадили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты», — рассказывал он.

В ночь на 17 июля 2023 года мост был атакован морскими беспилотниками. В результате взрыва на мосту погибла семейная пара, ехавшая по нему в автомобиле, а их 14-летняя дочь получила ранения. Позже СБУ раскрыла подробности этой операции и передала телеканалу CNN видеозапись момента атаки. По словам Малюка, для удара по мосту использовался экспериментальный надводный дрон Sea Baby, начиненный 850 килограммами взрывчатки.

В Украине неоднократно называли Крымский мост незаконным объектом, и, соответственно, законной целью Киева — в частности, потому, что он используется российской армией как один из путей снабжения войск.