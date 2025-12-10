Газета The Wall Street Journal выпустила большой материал о том, как Служба безопасности Украины готовила операцию «Паутина». Объектом украинской диверсии летом 2025 года стали базы российской стратегической и дальней авиации. Их атаковали беспилотники. Дроны спрятали в каркасных домах, которые по России перевозили на фурах. Водители, как заявляли власти Украины, не знали о спрятанных беспилотниках. В статье рассказывается, что операцию готовили 18 месяцев, ее начало несколько раз откладывали, а когда один из водителей случайно нашел дроны, операция оказалась на грани срыва. Пересказываем главное из этой публикации.

1 июня 2025 года дроны СБУ атаковали военные аэродромы в четырех регионах России. В Украине утверждали, что под удар попали авиабазы Оленья в Мурманской области, Белая в Иркутской области, Иваново-Северный в Ивановской области и Дягилево в Рязанской области. Беспилотники спрятали в крышах каркасных домов, которые по России перевезли на фурах. Дроны активировали дистанционно, когда грузовики были рядом с военными аэродромами. Украинские власти говорили, что водители фур не знали о спрятанных беспилотниках. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что в результате операции «Паутина» поражен 41 российский самолет, половина из них не подлежит восстановлению. В МИД РФ говорили, что российские самолеты в результате атаки не уничтожены, а повреждены. По оценке западной разведки, были повреждены 40 российских самолетов, из которых 10–13 уничтожены. Некоторые аналитики, пишет WSJ, считают данные СБУ о потерях РФ завышенными. Они ссылаются на спутниковые снимки, сделанные после ударов. Однако в Украине настаивают на своей оценке. В СБУ считают, что РФ пыталась обмануть аналитиков и заменила поврежденные самолеты на целые. Они-то потом и попали на снимки. Власти России подозревают в причастности к атаке на аэродромы уроженца Донецка Артема Тимофеева. СМИ сообщали, что Тимофеева и его жену Екатерину, уроженку Киева, объявили в розыск. Близкий к силовикам телеграм-канал «База» утверждал, что Тимофеев — владелец четырех фур, из которых вылетели украинские беспилотники. Mash сообщал, что Тимофеевы уехали в Казахстан за несколько дней до атаки на аэродромы.

В России операцию координировали супруги Тимофеевы — бывший диджей и татуировщица. Это граждане РФ, родившиеся в Украине

Координатором и организатором операции на территории России стал уроженец Украины Артем Тимофеев, говорится в статье WSJ. Вскоре после атаки на аэродромы власти РФ объявили Тимофеева и его жену Катерину в розыск.

Тимофеев — бывший диджей, выступавший в киевских клубах. Вместе с женой он участвовал в протестах в Киеве в 2014 году. В 2018-м пара переехала жить в Россию — отец Тимофеева, владевший в Челябинске мукомольным заводом, пригласил его вместе заниматься бизнесом. Катерина работала татуировщицей.

Перед тем как поручить Тимофеевым координацию операции, сотрудники СБУ привезли их во Львов для проверки и обучения. В Украине Тимофеевы прошли проверку на детекторе лжи, освоили сборку дронов и каркасных домиков, в которые позже поместили беспилотники. WSJ пишет, что Тимофеевы «жили своей миссией».

После обучения пара вернулась в Россию. Сотрудники ФСБ несколько часов допрашивали их на границе из-за того, что супруги, хоть и имели российское гражданство, родились в Украине. В итоге их пропустили. Вернувшись в Челябинск, Тимофеев открыл логистическую компанию, арендовал большой склад и офис в промышленной части города, недалеко от местного управления ФСБ. После операции «Паутина» на этом складе проходили обыски.

Тимофеев также купил несколько фур, нанял и отобрал пятерых водителей. Всего, как утверждается, координатор «Паутины» провел более 20 собеседований, пока не выбрал людей, которые прошли проверку Тимофеева и СБУ. Водители «должны были быть надежными, но не дотошными», а также не иметь связей с российскими правоохранительными органами. Катерина в это время продолжала работать татуировщицей.

В Украине для операции разработали специальные дроны, способные нести около двух килограммов взрывчатки. В свою очередь домики были оборудованы батареями и солнечными панелями для поддержания связи с сотрудниками СБУ и подзарядки беспилотников. Дроны и домики разобрали и переправили через границу через ранее раскрытые СБУ каналы контрабандистов.

Когда дроны и домики прибыли в Россию, Тимофеевы приступили к сборке. В статье говорится, что в этом им помогали специалисты СБУ, общавшиеся с Тимофеевыми по телефону и видеосвязи.

Подробно об операции «Паутина»

Сколько бомбардировщиков уничтожила Украина в рамках операции СБУ? Какие дроны использовались при атаке? И каким может быть ответ России? Отвечаем на главные вопросы об операции «Паутина»

Операция чуть не сорвалась. Сперва ее отложили из-за того, что водители отмечали майские праздники, потом один из них случайно нашел дроны

Домики и дроны были готовы к концу апреля. Изначально СБУ собиралась провести операцию 9 мая, но столкнулась с неожиданными трудностями. Во время длинных праздников — с православной Пасхи до Дня Победы — несколько водителей «чрезмерно употребляли алкоголь» и не смогли сесть за руль. В итоге фуры выехали из Челябинска только с 23 по 26 мая.

Операция оказалась на грани срыва, когда примерно в 290 километрах от Челябинска один из водителей случайно обнаружил дроны. Крыша одного из каркасных домиков, которая должна была дистанционно открыться у аэродрома, съехала в пути. Водитель позвонил Тимофеевым и рассказал о случившемся. Тайный координатор операции притворился, что ничего не знает о беспилотниках. Он успокоил водителя и связался с СБУ.

В Украине предложили объяснить дальнобойщику, что он перевозит домики для охотников вместе с дронами, которые будут использованы для отслеживания животных на больших территориях. Водитель в итоге поверил, починил крышу и поехал дальше. Как отмечается в статье, участникам операции повезло, что водитель не увидел взрывчатку, спрятанную вместе с дронами.

Что известно о водителях, которых использовала СБУ

«Медиазона» подтвердила личности водителей фур, которых Украина вслепую использовала в операции «Паутина» Четверо из них арестованы, пятый погиб при взрыве

Другая машина по пути сломалась, пришлось оперативно искать ей замену. Позже с этой фурой возникла новая проблема: связь между Киевом и домиком на этой машине была нестабильной. Сотрудники СБУ пытались помочь водителю починить проводку, но вскоре он перестал выходить на связь. Позже из публикаций в соцсетях стало известно, что эта фура загорелась и взорвалась на трассе. 62-летний водитель Василий Пытиков погиб. Это произошло в Амурской области. Предполагается, что дроны из этой машины должны были атаковать военный аэродром Украинка в этом регионе.

1 июня беспилотники СБУ, спрятанные в домиках, атаковали российские авиабазы Оленья в Мурманской области, Белая в Иркутской области, Иваново-Северный в Ивановской области и Дягилево в Рязанской области.

Артем и Катерина Тимофеевы за пять дней до атаки уехали из России через Казахстан. Где они находятся сейчас, неизвестно.

«Паутина» и война дронов между Россией и Украиной

После операции «Паутина» все опять говорят о битве дронов между ВС РФ и ВСУ. Эту битву армии ведут с 2022 года — и она определила ход всей войны Самый подробный разбор войны беспилотников — и сценариев того, кто может в ней победить

