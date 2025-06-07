МВД РФ объявило в розыск жену подозреваемого в причастности к атаке на российские военные аэродромы

МВД России объявило в розыск Екатерину Тимофееву. По данным ТАСС, это жена уроженца Донецка Артема Тимофеева, которого называют предполагаемым участником атаки украинских дронов на российские военные аэродромы.

«Разыскивается по статье УК РФ Тимофеева Екатерина Владимировна 01.07.1990 года рождения, Украина, Киев», — цитирует ТАСС карточку из базы розыска МВД. По какой именно уголовной статье разыскивают Тимофееву, не уточняется.

О том, что российские правоохранительные органы разыскивают Артема Тимофеева по подозрению в причастности к атаке на аэродром «Белая» в Иркутской области, стало известно 2 июня. Ориентировку на Тимофеева опубликовала администрация города Усть-Кут. Позже СМИ обратили внимание на его карточку розыска в базе МВД.

Близкий к силовикам телеграм-канал «База» утверждал, что Тимофеев — владелец четырех фур, из которых вылетели украинские беспилотники в рамках атаки на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Рязанской и Ивановской областях.

Mash сообщал, что Тимофеевы уехали в Казахстан за несколько дней до атаки на аэродромы. Границу они, как предполагается, пересекли на машине 28 мая.

Украина в рамках операции «Паутина» 1 июня атаковала несколько российских военных аэродромов с помощью дронов, спрятанных внутри автомобильных фур. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что водители грузовиков, участвовавших в операции, не знали о спрятанных беспилотниках.

В СБУ заявили, что уничтожили более 40 российских военных самолетов. По оценкам британского Международного института стратегических исследований (IISS), в результате операции были уничтожены 12 самолетов, еще два повреждены. По подсчетам Бундесвера из-за операции «Паутина» было повреждено 10% российских бомбардировщиков.