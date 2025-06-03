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Операция «Паутина» изменит ход войны? И какие у нее могут быть (неочевидные) последствия?
Объясняют отдел «Разбор» и шоу «Мы не знаем»
9 минут
16:32, 3 июня 2025
1 июня украинские спецслужбы
провели
на территории России сложнейшую операцию «Паутина», которую готовили полтора года: с помощью дронов, провезенных на фурах, были
атакованы
четыре военных аэродрома в Иркутской и Мурманской областях. Источники в СБУ утверждают, что в результате повреждены более 40 самолетов (а ущерб, нанесенный российской армии, якобы составил два миллиарда долларов). Но как на самом деле? Что за дроны использовала Украина в этой операции? И каково значение произошедшего: это просто громкая пиар-акция или операция реально способна изменить ход войны? Задаем главные вопросы о «Паутине» — и отвечаем на них. Это видеоверсия нашего разбора, прочитать его можно
здесь
.
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