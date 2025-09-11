«Медиазона» подтвердила личности водителей фур, которых Украина вслепую использовала в операции «Паутина» Четверо из них арестованы, пятый погиб при взрыве

Спутниковый снимок российских самолетов на аэродроме в Иркутской области, по которому был нанесен удар в рамках операции «Паутина» Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

Служба безопасности Украины 1 июня провела операцию «Паутина»: украинские дроны атаковали военные аэродромы в четырех регионах России. Беспилотники были спрятаны в каркасных домах, которые перевозили пятеро дальнобойщиков. Имена четырех водителей на следующий день после операции СБУ опубликовал телеграм-канал Astra. Теперь «Медиазона» подтвердила личности дальнобойщиков: один из них погиб при взрыве во время операции «Паутина», четверо других арестованы — хотя в Украине заявляли, что водители не знали о дронах, спрятанных в их машинах.

В рамках операции «Паутина» 1 июня 2025 года дроны СБУ атаковали военные аэродромы в четырех регионах России. В Украине утверждали, что под удар попали авиабазы Оленья в Мурманской области, Белая в Иркутской области, Иваново-Северный в Ивановской области и Дягилево в Рязанской области. Беспилотники спрятали в крышах каркасных домов, которые по России перевезли на фурах. Их активировали дистанционно вблизи от военных аэродромов. Украинские власти говорили, что водители фур не знали о спрятанных беспилотниках. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что в результате операции «Паутина» поражен 41 российский самолет, половина из них не подлежит восстановлению. В МИД РФ говорили, что российские самолеты в результате атаки не уничтожены, а повреждены. По оценке западной разведки, были повреждены 40 российских самолетов, из которых 10–13 уничтожены. Власти России подозревают в причастности к атаке на аэродромы уроженца Донецка Артема Тимофеева. СМИ сообщали, что Тимофеева и его жену Екатерину, уроженку Киева, объявили в розыск. Близкий к силовикам телеграм-канал «База» утверждал, что Тимофеев — владелец четырех фур, из которых вылетели украинские беспилотники. Mash сообщал, что Тимофеевы уехали в Казахстан за несколько дней до атаки на аэродромы.

Василий Пытиков, 62 года. Погиб в Амурской области при взрыве фуры

СБУ, говорится в статье «Медиазоны», планировала атаку на пять российских военных аэродромов. Но в Амурской области операция сорвалась: фура с дронами, которые должны были атаковать базу Украинка в Серышевском районе, загорелась на трассе. За рулем находился дальнобойщик из Челябинска Василий Пытиков, рассказал «Медиазоне» его коллега Виктор (имя изменено). Ранее собеседник журналистов работал вместе с Пытиковым в «Челябтрансавто» и с тех пор поддерживал с ним связь.

«У Васи день рождения 31 мая, я с ним разговаривал, — рассказал Виктор. — Он стоял, 600 километров не доезжая Благовещенска, стоял сломанный — машина сломалась. Говорил, устроились на работу нормально: „Работаем, возим вагончики (составные части модульных домов)“. Я такие же возил почти восемь лет по всей стране. Если бы мне такой вагончик дали, я бы его так же загрузил и так же бы повез. Там даже внутрь не попадешь — у нас было все зашито. Не будешь же стенки разбирать!»

Собеседник «Медиазоны» также узнал Пытикова в видео со взрывом фуры в Амурской области, которое 1 июня опубликовал Z-блогер Кирилл Федоров. Он утверждал, что машина перевозила украинские беспилотники.

По словам знакомого, Пытиков в последнее время жил один. Его жена умерла от последствий ковида три года назад. Бывший коллега уверен, что Пытиков «патриот был по жизни» и никогда бы не согласился выйти в рейс, если бы знал, какой груз ему предстоит доставить.

Тело водителя родственникам не отдавали три недели. 22 июня в Челябинске прошла панихида, после чего Василия кремировали и 27 июня захоронили его прах.

Михаил Рюмин, 55 лет. Задержан в Ивановской области

Василий Пытиков был знаком с водителем Михаилом Рюминым, который вез такой же модульный дом из Челябинска в Ивановскую область. Они устроились на работу вместе, услышав о ней от кого-то на автостоянке, рассказал собеседник «Медиазоны». По словам Виктора, на предыдущем месте работы у водителей «были какие-то сложности».

«Это первый рейс их был [на новом месте работы], — рассказал он про Рюмина и Пытикова. — Машины бэушные взяли, их хозяин… Артем [Тимофеев], или как его там… Ну, они эти машины и делали [ремонтировали], он оклад им платил, они довольные были… Оклад платят — мы машины делаем, сейчас работа пойдет — будем работать».

Жена Рюмина Галина сообщила журналистам, что в течение двух месяцев до первого рейса ее муж и Пытиков ремонтировали выданные им фуры, «в сервис эти машины гоняли», а работодатель платил им «частями по 50 тысяч в месяц».

Несмотря на это, машина Рюмина во время рейса тоже сломалась, рассказала Галина. Когда ее муж связался с Тимофеевым, тот сообщил, что находится в Китае, и пообещал разобраться с проблемами после возвращения.

По словам жены Рюмина, муж связался с ней сразу после того, как заметил, что из кузова его машины вылетели беспилотники. «Он мне успел позвонить: „Из моей машины — дроны“, — рассказала Галина. — Ну и я ему сказала: „Звони, звони в полицию, в 112 звони“. Это шок, у него шок!»

Приехавшие на место сотрудники ФСБ задержали Рюмина. Его обвинили в теракте, совершенном группой лиц (пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ). Дома у водителя прошел обыск. По словам жены, следователь обещала ей, что мужа отпустят через два месяца, но Рюмин остается в СИЗО до сих пор. Его интересы представляет адвокат по назначению.

«Адвокат звонил, по-хамски [разговаривал]: „Ему от десяти до пожизненного. Вы в курсе, что он в СИЗО?“ Он говорит, никто не возьмется за это дело. Потом дочь адвокату звонила — у нее истерика случилась», — рассказала Галина.

Рюмина уверена, что ее муж невиновен и не имеет связей с СБУ. «Пионер, комсомол — мы так жили, — рассказала она. — Война началась — мы переживали, плакали. У нас знакомые мальчишки погибли, мы ходили хоронить. Мы человека знали — и его нет. Он [Рюмин] тоже хотел идти воевать, я сказала нет. Потому что тут дочь, ей помогать. И здоровье у него не очень-то хорошее. Говорю, куда ты пойдешь?»

Рюмин иногда звонит близким из СИЗО, спрашивает, как у них дела. «Звонит: как там собаки, как внучка? — сообщила Галина „Медиазоне“. — Он сильно собак своих обожает. Говорит, пожалуйста, никому не отдавай, я вернусь».

Андрей Меркурьев, 61 год. Задержан в Иркутской области

Андрей Меркурьев — тоже водитель из Челябинска. Именно его фура попала в видео о том, как дальнобойщики и очевидцы пытались забросать камнями вылетающие из кузова дроны. Самого Меркурьева, как сообщалось, быстро задержали. Неясно, пытался ли он помешать вылету беспилотников из грузовика.

Бывшая жена Меркурьева прямо не подтвердила его арест, но рассказала «Медиазоне», что ей «следователи звонили, из ФСБ звонили». По словам Майи Меркурьевой, они с Андреем уже несколько лет в разводе и ее «не интересует» его задержание.

Через адвоката Меркурьев обратился к дочери, хотя та «не видела его два года», рассказала Майя. Защитница попросила родственников о помощи «средствами, вещами, лекарствами», потому что «мама у него [арестованного водителя] старенькая». Меркурьева с дочерью отказались помогать. В чем обвиняют водителя, неизвестно.

Как выяснила «Медиазона» из утечек баз данных, Меркурьев родился в 1963 году в Узбекистане. С бывшей женой у них двое детей — дочь и сын. В 2008 году Меркурьева судили за угрозу убийства и причинение телесных повреждений женщине (статья 119 УК). По словам бывшей жены, ему выписали «какой-то штраф».

Александр Зайцев, 56 лет. Задержан в Мурманской области

Александр Зайцев из Челябинска, как выяснила «Медиазона», работал в такси и на Серовском заводе ферросплавов, а затем стал индивидуальным предпринимателем: его компания, занимавшаяся грузовыми перевозками, закрылась летом 2024 года. На аватаре в инстаграме Зайцев запечатлен с двумя дочками.

Оленегорский городской суд 3 июня арестовал «обвиняемого З.», работавшего водителем. Его отправили в СИЗО по делу, возбужденному 1 июня «по факту совершения организованной группой террористического акта на территории Мурманской области». 25 июня Мурманский областной суд оставил в силе арест «обвиняемого З.». «Медиазона» считает, что речь идет о Зайцеве. Его жена прямо не подтвердила арест мужа, упомянув, что Александр «уже не в СИЗО Оленегорска».

Сергей Канурин, 47 лет. Задержан в Рязанской области

Сергей Канурин семь лет назад работал в такси. В соцсетях у него опубликованы фото и видео из рейсов на большегрузах. В 1999 году Канурина объявили в розыск за самовольное оставление воинской части в Волгограде (часть 4 статьи 337 УК). В последние годы у него было несколько долгов перед Федеральной службой судебных приставов.

Как установила «Медиазона», Канурин и Зайцев были знакомы: они созванивались как минимум в мае 2024 года. Они также подписаны друг на друга в инстаграме.

Жена Канурина Анастасия несколько месяцев не отвечала на сообщения и звонки журналистов. В начале сентября — вероятно, после продления ареста мужу — она все-таки согласилась созвониться. Но в назначенный день Анастасия заблокировала корреспондентку «Медиазоны». По какой статье арестовали Канурина, неизвестно.