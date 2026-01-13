«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Россия закупила у Ирана вооружения на более чем 4 миллиарда долларов для ведения войны с Украиной. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника, занимающегося вопросами безопасности.

Первые из контрактов были заключены в октябре 2021 года — за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В них фигурировали сотни баллистических ракет малой дальности «Фатх-360», около 500 других баллистических ракет и около 200 зенитных ракет.

В общей сложности только на иранские ракеты Россия потратила около 2,7 миллиарда долларов. Также Тегеран поставил Москве миллионы патронов и снарядов. Помимо этого, напоминает Bloomberg, в начале 2023 года Россия купила у Ирана технологии для производства беспилотников «Шахед-136», которые начали производить в РФ под названием «Герань-2».

Впервые о том, что Иран планирует передать РФ баллистические ракеты, еще в октябре 2022 года написало издание The Washington Post. В феврале 2024 года агентство Reuters сообщило о состоявшейся незадолго до этого поставке 400 баллистических ракет класса «земля-земля». Официально Иран отрицал продажу ракет России.

В октябре 2024 года после появления серии новых публикаций в СМИ о поставках иранских ракет в Россию Евросоюз ввел санкции против нескольких иранских компаний, политиков и бизнесменов, в том числе против замминистра обороны страны Сейеда Галандари.

В январе 2025 года Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве. Однако, в отличие от подобного договора РФ и КНДР, в нем нет положений о взаимной военной помощи.

Война в фотографиях

Российские военные ночью и утром 13 января атаковали Киев, Харьков, Одессу и другие города дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами. Основной целью атаки стала энергетическая инфраструктура.

Харьков

Наиболее разрушительные последствия — в Харькове. В окрестностях города под обстрел попал терминал «Новой почты», в результате возник пожар на площади 500 квадратных метров. По данным ГСЧС, погибли четыре человека, еще шесть получили ранения. В самом Харькове беспилотник атаковал детский санаторий, о пострадавших не сообщалось.

Пожар в терминале «Новой почты» Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

Vitalii Hnidyi / Reuters / Scanpix / LETA

Одесса

В центре Одессы из-за обстрела повреждения получили жилые дома, больница, детский сад и школа, сообщили региональные власти. Пострадали пять человек.

Разрушенный спортзал в Одесском профессиональном лицее строительства и архитектуры Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

Пострадавший корпус в Одесском профессиональном лицее строительства и архитектуры Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

Киевская область

Пожары, возникшие в частных жилых домах из-за обстрелов ДСНС України

Война глазами читателей «Медузы»

Марья (Санкт-Петербург). Я учитель. В день официального начала войны мне нужно было на работу к обеду, а новости я узнала раньше выхода из дома. Шок был такой, что пришла в школу в чем была. Поднялась на второй этаж, сняла пальто и пошла по большой рекреации во время перемены, там было не меньше 300 моих учеников из средней и старшей школы.

Вдруг осознала, что иду в абсолютной тишине, а у стен стоят дети и на меня смотрят молча, не смеялся никто. Остановилась, пытаясь понять, что не так. Увидела себя в застиранной, удобной, растянутой пижамке, едва меня прикрывающей.

Никто не смеялся, мертвая тишина на перемене. Надела пальто и так доработала день. Никто из детей мне так и не задал вопроса, что это было и почему, они сами поняли все.

Прошел ли шок? Нет, отвлечься не получается, живу в этом. Увидела лица и морды коллег и знакомых, должна сказать, что лиц больше. Поменяла парк моих пижам на новые и приличные. Кто знает, что еще придумает моя родина.

