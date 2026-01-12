Война Тысяча четыреста девятнадцатый день. Великобритания разработает новую баллистическую ракету для Украины. Она сможет долететь до Москвы

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Великобритания разработает новую баллистическую ракету для Украины

Великобритания разработает для Украины новые тактические баллистические ракеты, чтобы помочь Киеву «защитить себя от военной машины Путина». Об этом вчера вечером официально заявило правительство Великобритании.

Новая ракета, которая получила название Nightfall, будет иметь 200-килограммовую боеголовку и дальность полета более 500 километров — таким образом, теоретически она сможет долететь с территории Украины до Москвы. Система будет ориентирована на работу в сложных условиях, в том числе при работе средств радиоэлектронной борьбы и ограничении GPS-навигации.

В рамках объявленного правительством конкурса три подрядчика должны будут спроектировать и поставить первые три ракеты для испытаний в течение 12 месяцев. Как ожидается, контракты будут заключены уже в марте.

Предполагается, что впоследствии Великобритания будет производить не менее 10 систем в месяц, а максимальная стоимость одной ракеты составит 800 тысяч фунтов стерлингов (920 тысяч евро).

Впервые о планах разработки новых баллистических ракет в Великобритании стало известно в середине 2025 года. Тогда сообщалось, что главным преимуществом нового оружия будет мобильность — экипаж пусковой установки сможет сменить место дислокации в течение нескольких минут.

Сейчас у Украины есть два типа зарубежных дальнобойных ракет — американские ATACMS и британские Storm Shadow. Долгое время западные союзники запрещали Киеву использовать их для ударов по международно признанной территории России.

Этот запрет был снят в конце 2024 года, однако после смены администрации в Белом доме Пентагон ввел процедуру согласования ударов по РФ — с тех пор такие удары остаются единичными. При этом согласовывать Киев должен не только использование ATACMS, но и удары ракетами Storm Shadow, так как они используют американские данные наведения.

Украина разворачивает производство собственных дальнобойных ракет «Фламинго» дальностью полета до трех тысяч километров. В начале ноября Зеленский говорил, что массово «Фламинго» начнут производить до конца года. В Генштабе ВСУ заявляли, что единичные экспериментальные пуски ракет в боевых условиях проводились с мая.

Зеленский предложил продлить военное положение

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Действующий режим военного положения формально завершится 3 февраля, новые документы предполагают его продление на три месяца — до начала мая.

Военное положение в Украине было объявлено в первый день полномасштабного российского вторжения и с тех пор продлевалось уже 17 раз.

В конце декабря Зеленский говорил, что военное положение будет отменено только тогда, когда Украина получит гарантии безопасности, которые сделают невозможным новое нападение со стороны России.

Война в фотографиях. Опознание тел погибших

Украинская волонтерская поисковая группа «Плацдарм» с 2014 года — с самого начала войны на востоке Украины — ищет и идентифицирует останки погибших военнослужащих. Помимо тел украинских военных, «Плацдарм» забирает с поля боя и останки российских солдат, собирает документы и другие улики, позволяющие опознать погибших. Впоследствии их меняют на тела украинцев, оставшиеся на подконтрольной РФ территории. На фото — волонтеры «Плацдарма» ведут работу по опознанию тела российского военнослужащего, погибшего в Донецкой области.

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Настя (Сургут). Когда началась война, я заканчивала школу. Сейчас я уже закончила универ, а война все еще идет. И каждый день этого ужаса приносит только боль.

У меня немало родственников живет в Украине, есть близкие в Белгороде. И хоть напрямую до меня не долетают дроны, а знакомых не забрали на войну, война все равно коснулась меня и близких. Хуже всего от ощущения бессилия, когда хочешь помочь родным, но тебя к ним не пускают. А сами они выехать не могут.

Каждая новость об обстреле Украины физически ощущается болью, особенно если попали по городам проживания близких. А из-за попыток власти ограничить связь с внешним миром просто позвонить родным теперь стало целым квестом. Так что теперь даже сразу не узнаешь, как они, целы ли.

От ощущения бессилия и действия властей из чувств остались только злость и отчаяние. Но я им стараюсь не поддаваться и искать пути помощи. Пусть и очень обходными путями. Это помогает понять, что я не бессильна и не скатываться в апатию, да и близким эта помощь также помогает в нее не уходить. Держусь только ради них.

