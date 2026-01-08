Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев 7 января находился в Париже, где в это время проходил саммит «коалиции решительных». Об этом со ссылкой на источник пишет Le Monde.

В Елисейском дворце опровергли информацию, что Дмитриев участвовал в переговорах. Однако, пишет Le Monde, представитель Кремля посещал американское посольство. С кем именно он там общался, неясно.

На саммите «коалиции решительных», который проходил в Париже 6-7 января, Украина и ее союзники обсуждали детали гарантий безопасности, которые Запад готов предоставить Киеву после войны.

Во второй день украинская делегация провела переговоры с США, на которых обсуждались судьба Запорожской АЭС и вопрос будущей принадлежности Донбасса. О деталях этих переговоров не сообщалось.

В конце декабря после предполагаемой атаки украинских дронов на резиденцию Владимира Путина на Валдае Россия заявила, что ужесточит переговорную позицию. Что именно поменяется в требованиях Москвы, представители Кремля не уточняли.

