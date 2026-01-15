«Зеленский». Трамп вновь ответил на вопрос, кто, по его мнению, затягивает переговоры о мире

Владимир Зеленский представляет «главное препятствие» на пути к урегулированию российско-украинской войны, заявил Дональд Трамп в эксклюзивном интервью агентству Reuters в Овальном кабинете.

«Я думаю, он готов на сделку», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о Владимире Путине. «Я думаю, Украина в меньшей степени готова к сделке», — добавил президент США. На вопрос, в чем заключается причина задержки с прекращением войны, Трамп ответил одним словом: «Зеленский».

«Нам нужно, чтобы президент Зеленский согласился на это», — добавил Трамп.

29 декабря 2025 года Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом во Флориде, чтобы финализировать мирный план. По итогам встречи Трамп заявил о «значительном продвижении» а Зеленский — о согласовании 20 пунктов плана на 90%, однако ключевые вопросы территорий и управления Запорожской АЭС остались по-прежнему нерешенными. На следующий день после этой встречи Россия обвинила Украину в попытке атаковать беспилотниками резиденцию Путина на Валдае, а глава российского МИД Сергей Лавров пообещал, что в связи с этим теперь переговорная позиция изменится.

Трамп говорил, что не верит в сообщения об атаке украинских беспилотников на резиденцию Путина. «Неподалеку [от резиденции] произошло что-то, но это не имеет к этому никакого отношения», — заявил он журналистам в начале января. 14 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что «в ближайшее время» в Москву для встречи с Путиным собираются вновь приехать переговорщики Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

