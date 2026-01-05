Трамп заявил, что не верит в удар Украины по резиденции Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в сообщения об атаке украинских беспилотников на резиденцию российского президента Владимира Путина на Валдае. Об этом он сказал в разговоре с журналистами на борту президентского самолета.

«Я не верю, что этот удар произошел. Неподалеку [от резиденции] произошло что-то, но это не имеет к этому никакого отношения», — заявил Трамп.

Журналисты напомнили президенту США, что он поверил в удар Украины по резиденции Путина после телефонного разговора с президентом России.

«Потому что никто не знал в тот момент. Я впервые об этом услышал. Он сказал, что его дом был атакован. Мы не верим, что это произошло — после того, как смогли это проверить», — ответил Трамп.

Вечером 29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина атаковала беспилотниками резиденцию Владимира Путина на Валдае в Новгородской области. Никаких доказательств он не привел. В Минобороны РФ вскоре заявили, что российские силы ПВО сбили 91 украинский беспилотник, из них 41 — над Новгородской областью, 49 — над Брянской, а один — над Смоленской. Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявление Лаврова «очередной ложью РФ». По его словам, Россия собирается использовать это как повод для удара по Киеву. Трамп заявил, что Путин рассказал ему о предполагаемой атаке в телефонном разговоре 29 декабря. «Сейчас неподходящее время. Одно дело быть агрессивным, потому что они агрессивны. Другое дело — атаковать его дом», — говорил тогда Трамп.

По информации The Wall Street Journal, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США считает, что Украина не пыталась атаковать резиденцию президента России. В ЦРУ пришли к выводу, что украинские беспилотники в ночь на 29 декабря пытались атаковать военный объект в том же регионе, что и резиденция Путина, однако этот объект не находится рядом с ней. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил о выводах разведки президенту США.

