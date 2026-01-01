WSJ: директор ЦРУ сообщил Трампу, что Украина не пыталась атаковать резиденцию Путина

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США считает, что Украина не пыталась атаковать резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае в Новгородской области, сообщила 31 декабря газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

В ЦРУ пришли к выводу, что украинские беспилотники в ночь на 29 декабря пытались атаковать военный объект в том же регионе, что и резиденция Путина, однако этот объект не находится рядом с ней.

Как отмечает WSJ, американская разведка может мониторить воздушное пространство России, а также атаки по ее территории, в том числе с помощью спутников и радаров.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил о выводах разведки президенту США Дональду Трампу. Вскоре после этого Трамп опубликовал в своей соцсети ссылку на редакционную статью New York Post, в которой говорилось, что Украина, скорее всего, не наносила удар по резиденции Путина. Трамп сопроводил ссылку заголовком статьи «Громкие заявления Путина о „нападении“ показывают, что именно Россия препятствует миру».

В ЦРУ отказались от комментариев.

Москва утверждает, что 91 беспилотник Украины пытался атаковать резиденцию Путина на Валдае. Президент РФ сообщил об этом Дональду Трампу во время их телефонного разговора 29 декабря. Трамп после этого заявил журналистам, что «очень зол», и сейчас «неподходящее время для этого». Украина отрицала, что пыталась атаковать резиденцию Путина. В МИД Украины заявили, что ВСУ наносят удары «только по законным военным объектам на территории России — в ответ на российские удары по Украине».

Больше об этом

