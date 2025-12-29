Резиденция Путина на Валдае navalny.com

Что заявили в России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что Украина атаковала беспилотниками резиденцию президента Владимира Путина на Валдае в Новгородской области. Лавров не привел никаких доказательств. Независимых подтверждений этой информации нет.

«В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 БПЛА дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области», — сказал Лавров журналистам в Москве. По его словам, сведений о пострадавших и ущербе не поступало.

В Минобороны РФ утверждают, что российские силы ПВО сбили 91 украинский беспилотник, из них 41 — над Новгородской областью, 49 — над Брянской, а один — над Смоленской.

Лавров заявил, что Россия ответит на случившееся. «Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты ответных ударов и время их нанесения ВС РФ определены», — сказал он.

Глава МИД РФ также пообещал, что Россия изменит свою позицию на переговорах:

Мы не намерены выходить из переговорного процесса с США. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорные позиции России будут пересмотрены.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин проинформировал об этом президента США Дональда Трампа во время телефонного разговора, прошедшего 29 декабря. Ушаков заявил, что американского лидера шокировало и возмутило заявление о том, что Украина атаковала резиденцию Путина. По словам Ушакова, Трамп заявил, что даже не мог предположить «такие сумасшедшие действия».

Что заявили в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявление Лаврова «очередной ложью РФ». По его словам, Россия собирается использовать это как повод для удара по Киеву.

«Очередная ложь РФ. Понятно, что вчера [28 декабря] у нас была встреча с Трампом и понятно, что для россиян, если у нас с Америкой нет скандала — а у нас есть прогресс, для них это провал. Потому что они не хотят заканчивать эту войну, способны закончить ее только через давление на них. Ну, и искали — я уверен — в этом искали причины», — сказал Зеленский журналистам.

Президент Украины назвал заявления России «очень опасными». По его мнению, это может сорвать все достижения Украины и США по урегулированию большой российско-украинской войны:

Россияне придумали очевидно фейковую историю о якобы каком-то ударе по какой-то резиденции российского диктатора, чтобы у них было оправдание для продолжения ударов по Украине, в частности для ударов по Киеву, а также для отказа идти на необходимые шаги для завершения войны. Типичная лживая тактика русских. Которые тем более уже били по Киеву, в частности по зданию кабинета министров Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига, в свою очередь, сказал, что Россия «сфабриковала» эту историю «только по одной причине: создать предлог и ложное оправдание для дальнейших нападений России на Украину, а также подорвать и воспрепятствовать мирному процессу».

Министр отметил, что Украина наносит удары «только по законным военным объектам на территории России — в ответ на российские удары по Украине».

Что заявили в США

Президент США Дональд Трамп высказался по теме во время общения с журналистами в Белом доме перед встречей с делегацией Израиля. По словам президента США, он узнал об этом от Владимира Путина, когда разговаривал с ним по телефону 29 декабря.

«Мне это не нравится. Это плохо. Я узнал об этом сегодня утром. Президент Путин рассказал мне об этом. Рано утром он сказал, что на него напали. Это плохо. Это плохо. Не забывайте, я остановил поставки „Томагавк“ [Украине], я не хотел этого», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что это произошло в «деликатный период времени»:

Сейчас неподходящее время. Одно дело быть агрессивным, потому что они агрессивны. Другое дело — атаковать его дом. Сейчас неподходящее время для всего этого. И нельзя этого делать. И я узнал об этом от президента Путина. Я был очень зол из-за этого.

О переговорах о завершении войны

Война Тысяча четыреста пятый день. Встреча Зеленского и Трампа закончилась без явного прорыва — и с двумя главными нерешенными вопросами

О переговорах о завершении войны

Война Тысяча четыреста пятый день. Встреча Зеленского и Трампа закончилась без явного прорыва — и с двумя главными нерешенными вопросами