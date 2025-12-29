«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в поместье президента США Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам встречи оба лидера дали совместную пресс-конференцию, на которой Трамп заявил о «значительном продвижении» в вопросе мирного урегулирования, а Зеленский — о согласовании 20 пунктов мирного плана на 90%. Однако ключевые вопросы все еще остаются нерешенными, а подробностей того, как проходило их обсуждение, на следующий день после встречи так и не появилось.

Что сказал Зеленский

Зеленский, который на обратном пути из Флориды пообщался с журналистами, рассказал, что в 20-пунктном мирном плане остаются нерешенными два вопроса: территории и управление Запорожской АЭС. При этом, как сказал президент Украины, Трамп во время своей беседы с Путиным, состоявшейся перед встречей, проговорил с ним все 20 пунктов мирного плана «пункт за пунктом». «Он сказал, на что Путин готов. Я об этом не хочу сейчас говорить», — добавил Зеленский. В то же время, отметил он, в самой Украине 20-пунктный мирный план потребуется закрепить на референдуме — потому что это «самая сильная форма легитимации такого решения».

Кроме того, Зеленский рассказал, что попросил президента США предоставить Украине гарантии безопасности на 30–50 лет. По его словам, это могло бы стать «историческим решением» Трампа, и тот «сказал, что будет думать». Гарантии безопасности будут и ключевым условием для отмены военного положения в Украине, добавил Зеленский — оно завершится, когда эти гарантии у Киева будут.

В январе Киев планирует обсудить гарантии безопасности со своими европейскими союзниками. Об этом утром после встречи Трампа и Зеленского сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, анонсировавший встречу в Париже. Зеленский со своей стороны рассказал журналистам, что в январе пройдет встреча Украины с лидерами европейских стран из «коалиции желающих», после чего «возможны переговоры с РФ в согласованном формате».

Что пишут в западной прессе

Западные издания сходятся во мнении, что «явного прорыва» по итогам встречи не случилось — хотя обе стороны и назвали ее хорошей.

Bloomberg отмечает, что тон пресс-конференции после встречи «был теплым» даже несмотря на то, что Трампу не удалось значительно приблизиться к своей цели — завершению войны. The New York Times пишет, что несмотря на слова о «великолепной» встрече, Трамп во время пресс-конференции, «похоже, был полон решимости не завышать ожидания по поводу скорого заключения соглашения».

Бывший американский дипломат с опытом работы в России и Восточной Европе Дэниел Фрид назвал прогресс в соглашении о гарантиях безопасности «позитивным знаком», но добавил, что все это «не будет иметь значения, если Путин в конечном итоге решит не уступать ни пяди на спорных территориях».

Fox News со ссылкой на источник пишет, что воскресная встреча лидеров США и Украины может «проложить путь» к первому телефонному разговору между Зеленским и Путиным более чем за пять лет. Это стало бы «дипломатической победой» для Трампа, отмечает собеседник Fox News. Последний разговор Зеленского с Путиным состоялся 26 июля 2020 года — за три дня до того, как стало известно, что в Беларуси задержана группа вагнеровцев. Тогда «Московский комсомолец» и «Комсомольская правда» со ссылкой на источники выдвигали версию, что бойцов ЧВК Вагнера в Минск заманила обещанием больших денег за несуществующий венесуэльский контракт Служба безопасности Украины.

Сам Зеленский уже не раз говорил, что готов встречаться с Путиным «в любом формате» — главное, чтобы слова российского лидера не расходились с его же действиями, отметил он после встречи с Трампом.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас речь о разговоре с Зеленским не идет, однако в ближайшее время ожидается еще один телефонный разговор Путина с Трампом. Кремль согласен с оценкой Трампа, что мир в Украине стал «значительно ближе», добавил Песков.

Война в фотографиях. Константиновка

Сгоревшая после российского удара церковь в Константиновке Донецкой области, 28 декабря 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Жители Константиновки собирают дрова для отопления, 28 декабря 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Могила погибшего мирного жителя перед домом в Константиновке, 28 декабря 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Украинский военнослужащий в здании бывшей парикмахерской в Константиновке, 28 декабря 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анонимная читательница. Февраль 2022 года. Это было настолько ужасающе, невообразимо, невыносимо… Я выла, я не могла это уместить в своей голове, я сломалась… кажется, насовсем.

Но тогда еще была надежда, что сейчас мы всем миром встанем и скажем… Я была у посольства Украины в первые дни, эти обнадеживающие желто-синие букеты на заборе рядом…

А дальше ад. Люди, которые рядом с тобой жили и живут, вдруг проявились, нашли слова оправдания этому ужасу, расставили все по местам, решили, что надо воевать, убивать, бомбить. Любое неприятие войны превращается в преступление против государства. Кто против, тот враг. И какое-то невероятное количество так называемых людей, готовых убивать. Неважно за что.

Заканчивается 2025 год. Никаких надежд уже давно нет. Есть обреченность и неизбежность.

