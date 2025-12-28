Война Тысяча четыреста четвертый день. Путин проводит совещание в военной форме. Лавров называет Европу «главным препятствием к миру». Что происходит перед встречей Зеленского с Трампом

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Перед встречей Зеленского с Трампом Путин снова надел военную форму, а Лавров назвал Европу «главным препятствием к миру»

Владимир Зеленский в преддверии своей встречи с Дональдом Трампом, которая запланировала на 21:00 по Москве, 27 декабря прилетел в Канаду и провел разговор с европейскими союзниками. В их числе были лидеры Канады, Франции, Финляндии, Германии, Италии, Дании, Польши, Нидерландов, Норвегии и Швеции, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сам Зеленский рассказал журналистам, что во время разговора с европейскими союзниками речь шла о «ключевых документах», которые он собирается обсудить с Трампом. По его словам, 90% плана из 20 пунктов уже согласованы, по ним есть решения, которые могут «кому-то понравиться, кому-то нет». Reuters уточняет, что Зеленский, как он сам сообщил журналистам, планирует обсудить с Трампом судьбу Донбасса, будущее Запорожской АЭС и другие вопросы.

что входит в 20 пунктов мирного плана зеленского

Зеленский назвал 20 пунктов мирного плана, который обсуждают Украина, США и Россия. По его словам, это «базовый документ об окончании войны» Вот что изменилось по итогам нескольких недель переговоров

что входит в 20 пунктов мирного плана зеленского

Зеленский назвал 20 пунктов мирного плана, который обсуждают Украина, США и Россия. По его словам, это «базовый документ об окончании войны» Вот что изменилось по итогам нескольких недель переговоров

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ключевым пунктом обсуждений гарантии безопасности для Украины. «Все участники дискуссии сошлись во мнении, что гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение. Они должны быть конкретными и надежными. Такие гарантии также означают безопасность для Польши», — написал Туск. Зеленский добавил, что ожидает, что разговор с Трампом «пройдет хорошо», и после него возможно состоится еще одно обсуждение с европейскими лидерами.

Владимир Путин в этот же день, 27 декабря, как сообщили в Кремле, посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Там ему доложили, что российская армия захватила Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в самопровозглашенной ДНР. Совещание в пункте управления, как следует из видео, опубликованного Кремлем, Путин вновь провел в военной форме. Издание Faridaily отмечает, что с октября это уже шестой раз, когда Путин проводит совещание по ситуации на фронте (и в четвертый раз в военной форме) — столько не было с начала войны.

Кроме того, в преддверии встречи Зеленского с Трампом МИД России опубликовал интервью своего главы Сергея Лаврова агентству ТАСС, которое вышло 28 декабря. В этом интервью Лавров заявил, что «режим Зеленского» и его европейские союзники «не проявляют готовности к конструктивным переговорам», а Евросоюз стал «главным препятствием к миру».

Также глава МИД России высказался о планах Европы отправить в Украину миротворческий контингент после войны. По его словам, в России уже «сто раз заявляли», что в таком случае эти военные «станут законной целью» российских вооруженных сил. «Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно. Но если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным», — заявил Лавров.

Война в фотографиях. Чернигов после российских атак

Жилой дом в Чернигове, поврежденный во время атаки российских дронов, 26 декабря 2025 года Maksym Kishka / Anadolu / Getty Images

Один из «пунктов несокрушимости» в Чернигове, где оставшиеся без электричества местные жители могут зарядить телефоны и погреться Maksym Kishka / Anadolu / Getty Images

Жители Чернигова в «пункте несокрушимости» Maksym Kishka /F rontliner / Getty Images Ребенок в детском саду в Чернигове их — посещаемость упала до трети от довоенного уровня Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Пограничный пункт с Беларусью в Черниговской области Украины Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Сергей (Украина). Почти каждую ночь над домом жужжат дроны. Иногда слышны выстрелы в попытках их сбить. Иногда они взрываются, бывало совсем близко, в пределах 500–1000 метров [от моего дома]. В такие моменты, лежа в кровати, ощущаешь, как трясется дом. Уже не страшно — статистика говорит, что радиус поражения мал, а территория огромна. Но что-то во мне уже не так, как было раньше. Летом был гром без дождя — было очень страшно.

Сейчас большую часть суток нет электричества, звуки работающих дизелей уже часть меня. Стало больше времени на чтение и размышление. Печально.

Поделитесь вашими мыслями о войне

о чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста третий день. Россия нанесла массированный удар по Киеву накануне переговоров Трампа и Зеленского

о чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста третий день. Россия нанесла массированный удар по Киеву накануне переговоров Трампа и Зеленского