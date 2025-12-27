Война Тысяча четыреста третий день. Россия нанесла массированный удар по Киеву накануне переговоров Трампа и Зеленского

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Вооруженные силы РФ атаковали регионы Украины в ночь на 27 декабря, применив беспилотники и ракеты. Основной целью стал Киев, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Россия за одну ночь применила почти 500 дронов, а также 40 ракет, в том числе выпущенных из комплекса «Кинжал».

По словам Зеленского, под удар попали объекты энергетики и жилые дома. В МВД Украины заявили, что повреждения получили более 10 жилых домов. Мониторинговые паблики сообщили, что целью атаки в Киеве стали ТЭЦ.

Обновление. По данным на 14:30 мск, в Киеве в результате атаки ВС РФ погиб один человек, ранены 32 человека, в том числе двое детей. В МВД сообщили, что еще один человек погиб в Белой Церкви в Киевской области.

В Минэнерго Украины заявили, что Россия нанесла массированный удар по энергосистеме страны. Без электричества остались потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях. Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, в Киеве и Киевской области энергетики работают над тем, чтобы восстановить подачу электричества для 600 тысяч потребителей.

В Киеве электричества нет в некоторых районах на левом берегу Днепра. Кроме того, часть города осталась без отопления. Как заявил Кличко, без теплоснабжения остались более 2600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ и 22 учреждения социальной сферы.

Зеленский, комментируя удар по Киеву, заявил, что Россия не хочет завершать войну:

Много было вопросов в эти дни. А где же российский ответ на предложения закончить войну, которые были предоставлены Соединенными Штатами и миром? Российские представители ведут долгие разговоры, но в реальности за них говорят «кинжалы» и . Это настоящее отношение Путина и его окружения. Они не хотят заканчивать войну и пытаются использовать каждую возможность, чтобы причинить больше боли Украине и увеличить свое давление на других в мире.

И это означает, что недостаточно давления в ответ. Если Россия даже рождественское и новогоднее время превращает во время разрушенных домов и сожженных квартир, разрушенных электростанций, то на эту больную активность можно ответить только действительно сильными шагами. Америка имеет эту возможность, Европа имеет эту возможность, многие из наших партнеров имеют эту возможность. Главное — воспользоваться.

В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что ВС РФ нанесли массированный удар «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России». Целью удара стали объекты энергетической инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса, заявили в российском министерстве.

Мир

Россия атаковала Украину накануне переговоров Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Их встреча запланирована на 28 декабря в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, она начнется в 23:00 по московскому времени.

Перед встречей Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом рамки завершения войны, а также договориться о более выгодных условиях по территориям Донбасса, которые требует Россия. По его словам, многие аспекты двусторонних соглашений между США и Украиной уже определены. Так, США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продлить договор. «Но нам нужно больше, чем 15 лет», — сказал Зеленский в интервью Axios. Он надеется, что Трамп согласится увеличить этот срок.

Трамп в то же время сказал в интервью Politico, что рассчитывает провести «хорошую» встречу с президентом Украины. Он предупредил, что у Зеленского «ничего не будет, пока я это не одобрю». Трамп добавил, что скоро собирается поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Американские и европейские чиновники, как сообщил CNN, надеются, что встреча Трампа и Зеленского будет продуктивной. При этом европейцы признали, что исход любой встречи с Трампом непредсказуем. «С Трампом безопасных вариантов не существует», — сказал телеканалу один из чиновников НАТО.

Европейские политики не будут участвовать во встрече во Флориде, отмечает CNN. Однако лидеры Европы поговорят по телефону с Трампом и Зеленским за день до переговоров, 27 декабря.

Война в фотографиях. Последствия удара по Киеву

Киев, 27 декабря 2025 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Спасатели выносят тело погибшего из поврежденного дома. Киев, 27 декабря 2025 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA Жилой дом в Киеве, поврежденный в результате удара Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Жительница дома, поврежденного в результате удара. Киев, 27 декабря 2025 года Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv / Reuters / Scanpix / LETA Жители Киева укрылись на станции метро во время массированного удара ВС РФ Serhii Okunev / AFP / Scanpix / LETA

Cedar Barnes / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами.

Елена (Санкт-Петербург). С самого начала — да что там, еще с «Крымнаша» я чувствую себя одной из жертв этой войны. Нет, над моим домом не летают дроны, не свистят ракеты, я не сижу в подвале, я не ранена, я не потеряла близких. И нет, я не уехала. Я продолжаю жить в моем красивом городе, который украшает себя к Новому году и притворяется, что все в порядке. Но мой мир рухнул — и непохоже, что когда-нибудь склеится обратно.

Вроде бы я не питала никаких особых иллюзий, я всегда понимала, что моя родина — это, мягко говоря, непростое место. И я давно поняла, что огромное большинство моих сограждан — пассивные, чересчур терпеливые люди, в поколениях, еще с детского сада, благодаря особому стилю воспитания, пораженные синдромом выученной беспомощности, с которым я и в себе неустанно борюсь.

Я понимала примерно, что собой представляет руководство моей страны. И все же вот эта глубина пропасти и та стремительность, с которой мы в нее рухнули, меня поразили и продолжают поражать. Все-таки казалось, что ужасы XX столетия позади, что происходит гуманизация, что происходит глобализация, что работают международные институты, что слишком много наших граждан успело повидать мир, почувствовать прелести свободы и демократии, чтобы эту пасту можно было затолкать обратно в тюбик… Так нет же, ее заталкивают, и довольно успешно!

Поразила также беспомощность свободного мира перед агрессивным, наглым, самодовольным злом. Как медленно, как неуверенно и неумело этот, казавшийся большим и сильным, мир пытался сопротивляться этому злу, а оно тем временем крепло, самоутверждалось и рождало метастазы в других регионах, расшатывая устои этого мира… Сейчас, наконец, начались более серьезные попытки остановить эту бойню. Очень хочется, чтобы перестала литься кровь, остановились разрушения. Но фактически те условия, на которых сейчас пытаются заключить мир, — это поощрение агрессора. Что же, получается они добились своего? И подали пример диктаторам всего мира: нападайте, убивайте, аннексируйте территории, и вам ничего за это не будет, сам Трамп встретит вас у трапа самолета, подстелив красную ковровую дорожку […].

