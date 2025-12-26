Война Тысяча четыреста второй день. Зеленский вновь едет к Трампу. В мирном плане остаются нерешенными вопросы территорий и Запорожской АЭС

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Зеленский собирается в США на встречу с Трампом в ближайшие выходные

Владимир Зеленский рассказал, что планирует «в ближайшее время» встретиться с Дональдом Трампом. По словам украинского президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров доложил ему о своих «очередных контактах с американской стороной». «Не теряем ни одного дня. Договорились о встрече на наивысшем уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года», — написал Зеленский в своих соцсетях. Дату планируемой встречи он не назвал.

Издание Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники пишет, что Зеленский может отправиться на встречу в частную резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. По словам одного из собеседников издания, если все пойдет по плану, этот визит может состояться в воскресенье 28 декабря. Эти же дату и место называет журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на украинский источник.

Накануне Зеленский рассказал, что провел «очень хороший разговор» с переговорщиками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. «Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира», — добавил он.

Планируемый визит Зеленского станет уже его четвертой поездкой в США на встречу с Трампом. Их первая встреча в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года закончилась перепалкой, в ходе которой американский президент обвинил Зеленского в нежелании заканчивать войну, а вице-президент Джей Ди Вэнс — в неуважении к США.

Во второй раз Зеленский встречался с Трампом в августе в компании с европейскими лидерами — через несколько дней после переговоров президента США с Владимиром Путиным на Аляске. Этот визит прошел в гораздо более дружелюбной атмосфере.

В третий и последний раз Зеленский приезжал в США для встречи с Трампом 17 октября 2025 года. Тогда предполагалось, что они будут обсуждать поставки Украине дальнобойных ракет «Томагавк», но Зеленский, выйдя со встречи, сказал, что решено не делать публичных заявлений на эту тему и добавил, что «США не хотят эскалации».

В преддверии встречи Зеленского с Трампом нерешенными остаются несколько ключевых вопросов по мирному плану, в числе которых — управление Запорожской АЭС. В последней версии мирного плана из 20 пунктов, о которой Зеленский рассказал 24 декабря, компромисса по этому вопросу пока нет. Вашингтон предлагает совместную эксплуатацию станции Украиной, США и Россией. Украинское предложение другое: Запорожская АЭС будет совместным предприятием, в состав которого входят США и Украина — 50 на 50.

Накануне появился еще один возможный вариант, о котором рассказал корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. По его словам, тема Запорожской АЭС поднималась на закрытой встрече Владимира Путина с крупным бизнесом 24 декабря — и там обсуждался вопрос о совместном американо-российском управлении станцией без участия Украины. Колесников утверждает, что американские представители «выражали заинтересованность» в том, чтобы «заняться майнингом» на Запорожской АЭС.

На этой же встрече Путин продолжал настаивать на своем требовании о разделе украинских территорий. «Речь идет о том, что „Донбасс наш“. Было сказано, что „вопрос о принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского узла не обсуждается“. Но что в остальном не исключен частичный обмен территориями с российской стороны тоже», — пишет Колесников.

В мирном плане Зеленского допускались варианты «стоим, где стоим» (то есть разделения территорий по текущей линии фронта) или взаимного вывода войск с линии фронта и создания там свободной экономической зоны.

Как выглядит последняя версия мирного плана украины

Зеленский назвал 20 пунктов мирного плана, который обсуждают Украина, США и Россия. По его словам, это «базовый документ об окончании войны» Вот что изменилось по итогам нескольких недель переговоров

Как выглядит последняя версия мирного плана украины

Зеленский назвал 20 пунктов мирного плана, который обсуждают Украина, США и Россия. По его словам, это «базовый документ об окончании войны» Вот что изменилось по итогам нескольких недель переговоров

Война в фотографиях. Рождество в Украине во время обстрелов

Традиционное рождественское шествие со звездами и колядками в центре Киева 25 декабря 2025 года. Его посвятили памяти погибших на войне Elise Blanchard / Getty Images

Maksym Kishka / Frontliner / Getty Images Elise Blanchard / Getty Images

Жители Киева пережидают воздушную тревогу в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве во время Рождественского шествия, 25 декабря 2025 года Elise Blanchard / Getty Images

Elise Blanchard / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Елена (Ганновер). Живу в Европе с нулевых годов, наблюдаю всю эту ужасную картину с 2014 года как какой-то очень плохой фильм. Эмоции очень разные. В 2014 году не верилось, что Россия может это сделать, потом свыклась с этой действительностью. Потом рядом с нами поселились беженцы из Донбасса, которые рассказали о бандитах, захвативших власть в этом регионе, и как там на самом деле все происходит. Также они рассказали, что сначала бежали в Киев, но там начали дискриминировать их детей, вплоть до избиения в школе, бежали в Европу. Февраль 2022 года стал вообще психологическим шоком, от которого я оправилась только, наверное, спустя два года, и то не до конца. Куда делись все эти «больше никогда» и «лишь бы не было войны», которым нас учили в школе? Такое ощущение, что я жила с другими людьми. Некоторые мои одноклассники пошли воевать добровольно, один погиб.

Как наблюдатель со стороны, я очень хорошо вижу из сегодняшнего дня, как пропаганда нагнетала и готовила эту войну. Причем с обеих сторон, и в России и в Украине. Это не отменяет того, что Россия напала на Украину, и Украина — жертва, но если бы не было этой ненависти с обеих сторон, то едва ли было бы возможно замотивировать такое количество людей идти на смерть. Только кому они нужны, эти смерти? С одной стороны — сумасшедший фюрер, с другой стороны — играющий жизнями актер с вороватым окружением, наживающимся на войне и смертях. И посередине всего этого — разрушенные миллионы судеб и тысячи потерянных жизней. Смотрю на своих соседей-беженцев из Донбасса (которые, как ни странно для меня, поддерживают Россию) и понимаю, что таких семей тысячи. Вынужденных бросить свои дома и уехать на чужбину. Ради чего? Зачем?

И теперь — самое главное. Мира не будет. По крайней мере, если США не настоят на нем, в жестком режиме, для обеих сторон. Та Европа, в которой я начала жить, полностью изменилась, идет такое же нагнетание военной истерии, как было в России и Украине, а в последнее время вообще прямым текстом говорят, что войны не избежать. […] Даже в России нет такой истерии по отношению к ЕС, и уже понятно чем это закончится. Я это все видела перед 2014-м и перед 2022 годом. […] Понятно, что единственная стратегия Украины выиграть — это втянуть ЕС или США в прямую войну, и это у нее в последние месяцы получается. Вот только какова будет цена этого выигрыша? Ядерный пепел на месте Украины и наполовину разрушенная Европа? Не говоря уже про Россию.

Нужно ли это все всем сторонам? И Украине, и ЕС, и России? Риторический вопрос.

Поделитесь вашими мыслями о войне

о чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста первый день. Как Россия отреагировала на 20 пунктов Зеленского — атаковала на Рождество украинскую энергетику (а на словах — никак)

о чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста первый день. Как Россия отреагировала на 20 пунктов Зеленского — атаковала на Рождество украинскую энергетику (а на словах — никак)