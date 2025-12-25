«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Власти России до сих пор публично не отреагировали на план завершения войны из 20 пунктов, разработанный в результате обсуждений Украины и США. Накануне о нем рассказал украинский лидер Владимир Зеленский. Он охарактеризовал план как «базовый документ об окончании войны» и прокомментировал его основные пункты.

Среди прочего план подразумевает прочные гарантии безопасности Украины от союзников и сохранение численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время. В числе нерешенных, по словам президента Украины, остаются вопросы территорий и статуса Запорожской АЭС. При этом Зеленский допустил вывод войск с территорий Донецкой области, подконтрольных ВСУ, и создание там свободной экономической зоны. По его словам, если между Украиной и Россией не будет согласия на концепцию «стоим, где стоим» (то есть разделения территорий по текущей линии фронта), то предложение о создании свободной экономической зоны может быть принято только путем всеукраинского референдума.

Подробно о 20 пунктах Зеленского

Неофициально источник Bloomberg, близкий к Кремлю, заявил, что Москва будет добиваться того, чтобы в 20 пунктов Зеленского внесли «ключевые изменения». По словам собеседника агентства, Россия рассматривает мирный план, разработанный Киевом и Вашингтоном, как отправную точку для дальнейших переговоров, поскольку в плане нет важных для Москвы положений и ответов на многие вопросы. Россия считает документ «довольно типичным украинским планом», но изучит его «с холодной головой», добавил источник.

При этом в российском МИДе публикацию Bloomberg назвали «фейком». «У этого как бы СМИ нет достоверных источников близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про „близость к Кремлю“ — прикрытие фейка», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Журналисты The New York Times уверены, что Россия, скорее всего, отклонит 20 пунктов Зеленского. Владимир Путин, отмечается в статье издания, последние два года последовательно настаивает на том, чтобы Украина вывела войска из Донбасса и сдала даже те территории этого региона, которые ВС РФ не контролируют. Также он требует гарантий нерасширения НАТО на Восток, в том числе за счет вступления в альянс Киева.

Газета считает, что Москва пока может позволить себе продолжать войну за счет притока контрактников, а при текущих темпах наступления захватит Донбасс в течение 18 месяцев. Несмотря на то, что российская экономика находится в наихудшем состоянии с 2022 года, страна все еще далека от кризиса, который заставил бы Кремль изменить политический курс, говорится в статье NYT. Издание приводит комментарии экспертов, которые считают, что план из 20 пунктов на самом деле не предполагает для России никакого компромисса.

Похожего мнения о том, что Россия не примет 20 пунктов Зеленского, придерживаются журналисты The Washington Post. Хотя газета напротив считает этот вариант мирного плана «первым шагом Зеленского к какому-либо компромиссу по вопросу территорий» в Донбассе.

Российская пропаганда назвала план из 20 пунктов «фуфловым» и «мертворожденным» и в целом тоже солидарна, что Россия на него не согласиться.

В Кремле 25 декабря заявили, что «продолжают анализировать» информацию, которую США передали российской стороне по итогам переговоров в Майами. Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, когда ждать реакции на 20 пунктов Зеленского.

В ночь на 25 декабря, рождественскую ночь, российские войска продолжили атаки на украинские энергетические объекты, заявили в министерстве энергетики Украины. Без электричества оказались Черниговская, Сумская, Днепропетровская и Харьковская области. Позже власти сообщили, что восстановили энерго- и теплоснабжение в Харьковской области.

Из-за предыдущих обстрелов без света остаются жители Одесской области. 25 декабря по всей Украине действуют графики отключения электроэнергии.

В результате атак в ночь на Рождество один человек погиб, двое ранены в Одесской области, сообщили местные власти. Еще двое погибших и двое раненых в Черниговской области.

Всего в ночь на 25 декабря территории Украины атаковали более 130 российских беспилотников, отчитались в ВСУ. 106 дронов удалось обезвредить, 22 упали на 15 локациях.

Война в фотографиях. Украинцы отмечают зимние праздники, несмотря на обстрелы

Жительница Киева на елочном рынке рядом со зданием, поврежденным в результате российских атак. Киев, 24 декабря Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Новогодняя елка в квартире, поврежденной в результате удара российского дрона. Запорожье, декабрь 2025 года Dmytro Smolienko / Ukrinform / NurPhoto / Getty Images

Дети в подвале Дворца детского и юношеского творчества ждут представления ко Дню святого Николая. Харьков, декабрь 2025 года Elise Blanchard / Getty Images

Ветеран российско-украинской войны Евдоким Сердюк в костюме Санта-Клауса в одном из торговых центров Киева. Декабрь 2025 года. Сердюк ушел на войну в 2022 году. В июне 2023-го он получил ранение. Теперь ветеран работает инструктором по ходьбе с протезами в реабилитационном центре. Kyrylo Chubotin / Ukrinform / NurPhoto / Getty Images Семилетняя Лиза помогает матери убирать осколки разбитого окна. Город Дружковка Донецкой области Украины, декабрь 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Жительница Одессы проходит мимо елочного базара. Декабрь 2025 года Viacheslav Onyshchenko / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Роман (Донецк → Тбилиси). Как ни странно, сейчас самую большую злость вызывает ни — с ним все понятно, ни Зеленский — с ним последний год—другой тоже. Самую большую злость с недоумением, вызывает Евросоюз и евробюрократы.

То у них Россия развалится вот-вот, а то нападет завтра. То Украина должна победить, — но нормального количества оружия как не было 4 года так и нет. Может, мириться будем? — Да нет, заблокируем российские счета. Не нравится план Трампа? — Предложим свой. Путинский чумной ГУЛАГ побеждает и продвигается почти на всех направлениях — пусть прекратит наступать и начнет проигрывать, а взамен ничего не будет, деньги все равно не вернем и санкции не снимем. Но и Украину тоже вменяемо не поддержим, вы там держитесь, вам здоровья и хорошего настроения, а мы ваши флаги развесим в городах и продолжим с путиным торговать, делая вид, что нет.

Мне кажется воевать уже никто не хочет, навоевались. У меня половина парней из школьного класса в землице лежат — с разных сторон. А коллективная Европа с их руководством в тяжелейшей шизофрении — и как могут мирный процесс усложняют и не сказать, что помогают толком. Пусть уже валят свои проблемы решать.

