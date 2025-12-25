С 1 апреля 2026 года Польша перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян, в которых нет биометрического чипа, сообщается в документе с обновлениями на сайте Еврокомиссии.

В страну с такими паспортами пускать не будут. Кроме того, уже с 1 января 2026 года Польша также перестанет признавать дипломатические и служебные паспорта без биометрического чипа.

Россияне могут оформить загранпаспорт сроком на пять лет (старого образца, без биометрического чипа) или на десять лет (нового образца). К 2025 году ряд европейских стран перестал пускать россиян с пятилетними загранпаспортами (с некоторыми исключениями для обладателей ВНЖ). В числе этих стран — Литва, Латвия, Эстония, Франция, Чехия, Дания, и Исландия. С 1 января 2026 года к этим странам также присоединятся Румыния и Германия.

