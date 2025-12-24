Власти России будут добиваться, чтобы в мирный план из 20 пунктов, разработанный в результате обсуждений Украины и США, внесли «ключевые изменения», Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

По словам собеседника агентства, Россия рассматривает эти 20 пунктов как отправную точку для дальнейших переговоров, поскольку в плане нет важных для Москвы положений и ответов на многие вопросы. Россия считает документ «довольно типичным украинским планом», но изучит его «с холодной головой», добавил он.

Среди прочего Москва будет добиваться, чтобы в план внесли дополнительные ограничения для вооруженных сил Украины, говорится в статье. Россию не устраивает отсутствие гарантий отказа от расширения НАТО на Восток и нейтрального статуса Украины в случае ее вступления в Евросоюз. Кроме того, Россия хочет «ясности» по вопросу о снятии санкций, а также по вопросу о замороженных на Западе российских активах, пишет Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот план из 20 пунктов, который создали в ходе обсуждений между Киевом и Вашингтоном, «базовым документом об окончании войны».

По его словам, план, среди прочего, предусматривает, что Украина получит прочные гарантии безопасности, а численность ВСУ составит 800 тысяч человек в мирное время.

Представители властей РФ этот план официально не комментировали.

