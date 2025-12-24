«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Владимир Зеленский впервые публично назвал все 20 пунктов мирного плана, обсуждаемого Киевом, Москвой и Вашингтоном. На встрече с украинскими журналистами 24 декабря президент Украины охарактеризовал план как «базовый документ об окончании войны» и прокомментировал его основные пункты. В числе нерешенных в плане остаются вопросы территорий и статуса Запорожской АЭС.

Другие пункты подразумевают прочные гарантии безопасности Украины от союзников, сохранение численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время, будущее членство Украины в ЕС, а также создание Совета мира под председательством Дональда Трампа, который будет следить за соблюдением соглашения.

Зеленский допустил, что отдельные положения соглашения или же документ целиком будут вынесены для одобрения на всеукраинский референдум. Но предупредил, что для этого стране нужно реальное прекращение огня на 60 дней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в среду не стал комментировать положения мирного плана, обнародованные Зеленским. Источник Bloomberg, близкий к Кремлю, назвал документ «типично украинским планом». Собеседник агентства сказал, что Россия рассматривает нынешние 20 пунктов плана как отправную точку для переговоров, но будет добиваться внесения «ключевых изменений».

В частности, Москву не устраивает, что в плане отсутствуют гарантии того, что НАТО не будет расширяться на восток, а у Украины будет нейтральный статус в случае ее вступления в Евросоюз. Также Кремль хочет «ясности» по вопросам о статусе русского языка в Украине, снятия санкций и судьбы замороженных на Западе активов.

Как менялся мирный план за последний месяц

Издание Axios публикует 20 ноября мирный план завершения российско-украинской войны из 28 пунктов, разработанный администрацией Дональда Трампа. Согласно документу, Крым и Донбасс признаются российскими, ВСУ выходят из Донецкой области, Киев отказывается от присоединения к НАТО, но ему предоставляют гарантии безопасности по образцу устава альянса, с России снимают санкции, а ее замороженные активы идут на восстановление Украины.

У Европы появляется альтернативный план, который предлагает не сокращать численность ВСУ, вести переговоры о спорных территориях по текущей линии соприкосновения, а также не запрещать Украине вступать в НАТО.

Делегации США и Украины проводят «продуктивные» переговоры в Женеве. Стороны сокращают мирный план, согласуют большинство его пунктов, оставляя наиболее спорные моменты для урегулирования лидерами стран.

Представители США и России встречаются в Абу-Даби. Москва считает первоначальный план из 28 пунктов «хорошей основой для мирного урегулирования». Но он уже сокращен то ли до 19, то ли до 22 пунктов.

Из-за утечки телефонных переговоров помощника Владимира Путина становится понятно, что черновик мирного плана составила и передала Вашингтону Москва.

Делегации Украины и США встречаются во Флориде. Ключевого переговорщика от Киева уже нет — главу офиса президента Украины Андрея Ермака увольняют в разгар переговоров из-за коррупционного скандала. Основные проблемные вопросы так и не разрешены.

Американская делегация летит в Москву на переговоры к Владимиру Путину. Стороны не раскрывают подробностей, но понятно, что компромиссный вариант мирного урегулирования не найден.

Мирный план США разбит на четыре отдельных документа. В первом говорится об аспектах суверенитета Украины, в других затрагиваются территориальные вопросы, экономическое сотрудничество Запада и России, а также вопросы европейской безопасности в целом.

Очередные переговоры США и Украины — вопросы о территориях и гарантиях безопасности снова не решены.

Появляется новая версия плана из 20 пунктов — в ней упоминается демилитаризованная зона в Донбассе. Зеленский пытается переписывать документ.

В Берлине проходят переговоры Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и европейскими партнерами. Главный итог — Вашингтон обещает Киеву «платиновые гарантии» безопасности по образцу устава НАТО.

Стив Уиткофф по отдельности проводит встречи в Майами с российскими и украинскими делегациями.

Кремль заявляет, что украинские и европейские правки в план Трампа препятствуют достижению мира.

Вооруженные силы РФ 23 декабря нанесли массированный удар по энергосистеме Украины, применив более 650 беспилотников и 38 ракет различных типов. В результате оказались полностью или частично обесточенными десять украинских регионов, в основном повреждены энергетические объекты в западных областях Украины. По всей стране ввели внеплановые отключения света. За 2025 год это девятая подобная крупная атака на энергосистему — и четвертая за декабрь.

Обесточенный Львов после российской атаки 23 декабря 2025 года Mykola Tys / EPA / Scanpix / LETA

Mykola Tys / EPA / Scanpix / LETA

Mykola Tys / EPA / Scanpix / LETA

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Владимир (Екатеринбург). Знаете, меня больше всего триггерят в последнее время фразы «Ничего об Украине без Украины» или «Украина должна сама решить, когда ей остановиться». Нет и еще раз нет. Украина не воюет сама по себе. Страну поддерживает большая половина мира: дает и ремонтирует оружие, технологии, разведданные, деньги, посылает инструкторов, несет убытки от введенных санкций в отношении России. Украина не имеет права игнорировать мнение стран, которые помогли ей и сохранили ее государственность. И эти страны имеют полное право обсуждать ее судьбу и принимать решения.

Тем более то, что сейчас предлагается (план Дональда Трампа), однозначно лучше чем то, что будет через год. Когда Россия оккупирует Донбасс и там будут стоять ее войска (а не буферная зона), а остальные области будут захвачены и разрушены еще больше. И я уже не говорю про истощение армии, усталость от войны и волю к сопротивлению.

Настало время зафиксировать убытки и начать лечить раны. Но руководство Украины постоянно ставит на зеро, ожидая черных лебедей в виде краха России, ее войны с НАТО или смерти Путина.

Надо быть реалистами. В этом мире нет справедливости и никогда не будет.

