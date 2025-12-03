Война Тысяча триста семьдесят девятый день. Итоги переговоров в Москве: Уиткофф поел посикунчиков с крабом и лепешек с сыром. Обо всем остальном в Кремле молчат

Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф (слева направо) во время встречи с Владимиром Путиным. 2 декабря 2025 года Kremlin Press Office / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Что вы думаете по поводу мирного плана, предложенного США? Это поощрение агрессии РФ или возможность закончить почти уже четырехлетнюю войну? Стоит ли Украине согласиться на эти условия, пока ситуация не стала хуже, — или отвергнуть и продолжать войну в надежде добиться более сильных позиций на переговорах в будущем? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Вчера вечером спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер провели переговоры в Москве с Владимиром Путиным. Встреча продолжалась около пяти часов.

Сразу после нее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что стороны решили «не раскрывать суть состоявшихся переговоров». Он лишь отметил, что американцы передали некий «документ из 27 пунктов», а также еще четыре других документа, которые все вместе и составляют мирный план. Конкретизировать их суть он отказался.

Отдельно Ушаков остановился только на «наиболее важном» вопросе территорий. По его словам, компромисса пока найдено не было. Некоторые американские наработки, сказал помощник президента, выглядят «более-менее приемлемыми», в то время как другие России «не подходят». Ушаков заявил, что переговоры будут продолжены.

В отсутствие каких-либо предметных итогов встречи российские государственные СМИ уделили большое внимание обеду Уиткоффа и Кушнера — перед переговорами те посетили ресторан Savva неподалеку от Кремля. Как сообщили журналисты кремлевского пула, обед мог обойтись им в 25 тысяч рублей.

«Из горячих закусок мы предлагали посикунчики с крабом — это такие мини-чебуреки. Как мы знаем, господин Уиткофф особенно любит чебуреки и хрустящее тесто во фритюре. Были также наши фирменные пельмени с грибами. На горячее подавали фаршированную перепелку с гречкой, филе оленины, палтуса на пару и рыбную кулебяку», — рассказал «Москве 24» директор ресторана Максим Романцев. Больше всего из предложенного Уиткоффу понравились посикунчики с крабом и лепешки с сыром, уточнило издание.

Сегодня на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще раз повторил: Москва продолжит придерживаться принципа тишины в рамках мирного процесса. «Чем в большей тишине будут эти переговоры вестись, тем больше продуктивность этих переговоров», — заявил он. Песков также заявил, что неверно было бы говорить, что Путин отверг план США.

Уиткофф и Кушнер никаких комментариев не давали. Госсекретарь США Марко Рубио через несколько часов после встречи подтвердил в интервью Fox News, что ключевые разногласия касаются вопроса принадлежности Донбасса (неясно, был ли он на момент интервью уже осведомлен об итогах переговоров в Москве).

«Сейчас они буквально сражаются за пространство в 30–50 километров и за те 20% Донецкой области, которые остаются. И то, что мы пытаемся сделать — и, думаю, добились определенного прогресса — это понять, с чем украинцы могли бы согласиться, что даст им гарантии безопасности на будущее, чтобы их страна больше никогда не подверглась вторжению», — заявил Рубио.

Накануне источники Axios сообщали, что после переговоров в Кремле Уиткофф и Кушнер отправятся «в одну из европейских стран» (позже стало известно, что это Бельгия), где проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сегодня американский журналист Алекс Рафоглу со ссылкой на источники написал, что эта встреча отменена.

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Олег (Россия). Смешно читать, что не нужно заключать мир, потому что [санкции все сильнее влияют на экономику и поэтому] в России скоро лопнет какой-то пузырь. Вряд ли такое напишет человек, хоть что-то представляющий о жизни в России. Многих сейчас расстрою: за последние три года наш уровень жизни почти не снижался. Да, был резкий рост цен в 2022-м, но потом только мелочи, к которым мы привыкли еще с 2014-го. И это даже не говоря про военных и их семьи, которые из маргиналов превратились по доходам в средний класс.

Смешно видеть и предсказания, что вот-вот народ взбунтуется. Единственный, кто за время войны взбунтовался, был не за ее окончание, а за более жестокие и всеобъемлющие действия. Почему сейчас будет по-другому? Большинству живущих в России очевидно, что с каждым годом поддержка войны только растет из-за пропаганды и озлобленности на гражданские жертвы.

Кстати, про гражданские жертвы. У меня, например, от атаки украинского дрона погиб близкий родственник. И не от случайного попадания в многоэтажку, и не от осколков после сбития. Это был целенаправленный удар по гражданской машине в приграничной зоне. Не буду вдаваться в детали, так как они могут навредить анонимности. Но немногочисленные жители той местности не сомневаются, что на гражданских операторы дронов в расслабленной обстановке оттачивают свои навыки перед фронтом.

Но это уже рутина, поэтому включим федеральный канал и посмотрим на реальные страшилки. ВСУ расстреливают всех оставшихся жителей деревни перед отступлением, в то время как свошники умудряются не то что людям помогать… даже собак раненных на своем горбу из-под обстрелов выносят! И вы думаете, что в одночасье люди, верящие в такое с 2014-го, внезапно осознают реальное положение дел?

Наверное, сейчас лучший способ наказать Россию — заключить уже наконец-то мир, и чтобы сотни тысяч остервенелых убийц с оружием вернулись по домам. Представляю, что тогда начнется в мирных ранее городах… Такое действительно сможет ткнуть людей носом в то, кто на самом деле наши «герои». А пока война идет, никакой рефлексии не случится. Хотя к Украине, возможно, это тоже относится.

Но что мы имеем сейчас? Мое личное мнение: очевидно, что Путин безумен, и только он по-настоящему ответственен за войну. И лично я в смерти родственника виню только его. Но кому война нужнее прямо сейчас? Путину, который свел свои наполеоновские требования к нескольким полуразрушенным городам? Или Зеленскому, который готов годами ждать санкций и оружия, пока десятки тысяч умирают с обеих сторон? Для меня ответ очевиден. Но, может быть, Путин с Зеленским правы, что войну лучше вообще не заканчивать?

