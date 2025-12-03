Украина и Россия сейчас «буквально сражаются за 30–50 километров Донецкой области», сказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью ведущему Fox News Шону Хэннити, отвечая на вопросы о продвижении мирного соглашения.

Сейчас они буквально сражаются за пространство в 30–50 километров и за те 20 процентов Донецкой области, которые остаются. И то, что мы пытаемся сделать — и, думаю, добились определенного прогресса — это понять, с чем украинцы могли бы согласиться, что даст им гарантии безопасности на будущее, чтобы их страна больше никогда не подверглась вторжению; что позволило им не просто восстановить экономику, но и процветать, быть государством с растущей экономикой. Теоретически, если все делать правильно, через 10 лет ВВП Украины может быть больше российского.

По словам Рубио, речь идет о том, чтобы защитить долгосрочный суверенитет и независимость Украины, «чтобы она не стала марионеточным государством, а действительно оставалась независимой и суверенной».

Госсекретарь США также напомнил, что «на одном из этапов» в начале войны Россия контролировала значительно больше территории в Украине, чем сейчас, и отметил, что украинцы «добились огромного успеха благодаря своей храбрости, мужеству и тому, как отчаянно они сражались». Но сейчас противостояние превратилось в войну на истощение, и, «к сожалению, россияне демонстрируют готовность терять по семь тысяч солдат в неделю ради достижения своей цели».

«Путин пару недель назад сказал: это может занять много времени — мы добьемся своих целей; это может стоить больше и быть дольше, чем мы хотим, но мы сделаем это. И я думаю, что именно так они и мыслят. А мы пытаемся понять, возможно ли закончить войну так, чтобы защитить будущее Украины и чтобы обе стороны могли с этим согласиться», — добавил Рубио.

Одним из спорных вопросов в мирном плане, который обсуждается Россией и Украиной при посредничестве США, остаются территории Донецкой области. Владимир Путин требует вывода ВСУ из этого района, Киев на эти условия не согласен. Накануне в Кремле прошла очередная встреча, посвященная мирному урегулированию, на которой спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер представили Путину обновленную версию плана, над которой ранее американская делегация (в ее составе был и Рубио) работала с украинской. По итогам встречи помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что «компромиссного варианта пока найдено не было».

