Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и представители США провели в Кремле «весьма полезную, конструктивную, содержательную» встречу, которая продолжалась почти пять часов, сообщает «Интерфакс».

«Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам», — сказал Ушаков журналистам по итогам встречи. Он отметил, что Москва получила еще четыре документа помимо изначального плана США по урегулированию в Украине.

«Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое и даже отрицательное отношение к ряду предложений», — заявил Ушаков.

Он добавил, что на встрече «обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса».

«Пока еще компромиссного варианта [мирного урегулирования] найдено не было, но некоторые американские наработки они выглядят более-менее приемлемыми, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться», — заявил Ушаков.

Отвечая на вопрос, ближе или дальше после этих переговоров стал мир, Юрий Ушаков сказал: «Точно не дальше».

По его словам, Владимир Путин передал Дональду Трампу через Уиткоффа дружеский привет и «целый ряд важных политических сигналов». Ушаков добавил, что Россия и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров.