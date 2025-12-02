Война Тысяча триста семьдесят восьмой день. Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встречаются с Путиным

Владимир Путин на встрече со Стивеном Уиткоффом в апреле 2025 года Кристина Кормилицына / Sputnik / Profimedia

Мир

Американская делегация прибыла в Россию на переговоры с Владимиром Путиным о мирном соглашении.

Около двух часов дня по московскому времени самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, по данным источников «Интерфакса», приземлился в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча начнется после пяти часов вечера и продлится «сколько потребуется».

По словам Пескова, с американской стороны, помимо Уиткоффа, в переговорах будет принимать участие только зять президента США Джаред Кушнер. Кто будет представлять РФ вместе с Путиным, пресс-секретарь Кремля не уточнил.

Предполагается, что в ходе встречи Уиткофф ознакомит Путина с новой версией мирного плана Дональда Трампа, параметры которого 30 ноября обсуждали во Флориде с участием представителей Украины.

По данным источников СМИ, переговоры во Флориде были в основном посвящены наиболее «проблемным» пунктам мирного плана. В первую очередь, это территориальный вопрос: Украина настаивает, что все переговоры по территориям должны начинаться от текущей линии соприкосновения, и отказывается рассматривать вариант передачи РФ всей территории Донбасса, как того требует Москва. Неясно, удалось ли представителям США предложить Киеву какие-то компромиссные варианты.

Как напоминает CNN, ни Уиткофф, ни Кушнер не имеют дипломатической подготовки, однако Дональд Трамп считает их наиболее эффективными посредниками. В частности, они играли ключевые роли в переговорах, которые привели к перемирию между Израилем и террористической организацией ХАМАС.

Россия

Администрация Дональда Трампа негативно относится к идее передачи российских активов Украине, которую активно продвигает Евросоюз. Как рассказали источники издания Politico, летом 2025 года в Белом доме «недвусмысленно заявили» спецпредставителю ЕС по санкциям Дэвиду ОʼСалливану, приехавшему в Вашингтон, что после подписания любого мирного соглашения Россия должна получить свои деньги назад.

Это мнение не остановило главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, и всего лишь через несколько недель — в начале сентября — она представила идею «репарационного кредита», когда активы передадут Украине, но формально у России останется возможность вернуть их, если она будет платить репарации.

США, пишет Politico, «вероятно, никогда не поддерживали эту идею». В первоначальной версии мирного плана Трампа эти деньги планировалось инвестировать в совместные российско-американские проекты. Как отмечает издание, в ЕС были возмущены перспективой того, что США хотят поделить эти деньги с Россией.

Сейчас перспектива «репарационного кредита» остается неясной. Бельгия, на территории которой находится депозитарий Euroclear, где хранится большая часть активов, требует от ЕС широких финансовых гарантий на случай, если Россия подаст иски с требованием компенсации в международные суды. В Евросоюзе готовы предоставить лишь ограниченные гарантии.

Ожидается, что судьба плана решится в середине декабря на ближайшем саммите ЕС. Европейские чиновники торопятся, так как у Украины заканчивается ранее выделенное финансирование, и без российских денег Киев уже через несколько месяцев может столкнуться с бюджетным дефицитом.

Если позиция Бельгии останется неизменной и договориться о конфискации активов не удастся, наиболее вероятной альтернативой будет помощь Украине за счет увеличения госдолга самого ЕС. Эта идея непопулярна среди лидеров большинства стран блока, так как предполагает использование средств налогоплательщиков.

Сегодня также стало известно, что Европейский центральный банк отклонил просьбу Еврокомиссии выступить гарантом по «репарационному кредиту». В банке пришли к выводу, что такое предложение нарушает его мандат.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами.

В этом письме есть мат.

Илья (Украина). У меня ужасно противоречивые чувства по поводу этого «плана» — и самого текста на бумаге, и того, как его вообще собираются реализовывать, если вдруг реально подпишут.

Как гражданина Украины меня, мягко говоря, напрягает идея отвода войск из остатков Донбасса. Я понимаю логику «каток сам дойдет за пару лет» и понимаю цену: еще тысячи жизней, новые шрамы на городах, еще горы боли. Это все стоит слишком дорого. Но и за просто так все это дарить взбесившемуся соседу — это только подогревать аппетит…

Меня бесит, с какого перепуга США внезапно решили «заработать на мире». На войне они уже и так неплохо заработали — я даже молчу про боевой опыт [использования] их вооружений, за который другие страны обычно сами вписываются в войны, а тут у них лайт-режим, еще и платят им, а не наоборот. И при этом они хотят с Европы стрясти свою часть просто по умолчанию, не спросив никого.

Хорошо хоть, что в финальной версии нет пунктов про церковь и язык — в первых сливах от них реально пердак полыхал так, что отопление в морозы не нужно. На язык и так давно всем плевать в быту, кроме кучки маргиналов. Ну и, кстати, сама война отлично подогрела тему — и даже русскоязычные вряд ли захотят второй государственный язык, понимая, что завтра под этим предлогом их снова могут прийти «освобождать». А про церковь… ну все знают, что она была рассадником «русского мира». Без нее стало спокойнее.

Факт, что агрессор не понесет, по сути, реального наказания и выйдет почти сухим из той кучи кала, куда сам себя запихнул, — это пиздец, конечно. Но давайте честно: справедливости нет, не было и не будет […].

Но вот уже четыре года ракеты летят в мирные дома, по складам медикаментов, по остановкам. Цены растут, на передовой каждый день погибают люди, другие становятся инвалидами. И конца этому не видно. Все устали. Все хотят хотя бы подобия нормальной жизни. Особенно пацаны с передовой. И личные рамки того, «какую цену мы готовы заплатить за мир», у всех постепенно съеживаются до неузнаваемости. Как сказал мой друг: «План — полнейшая хуета. Но лучшего мы, скорее всего, не увидим, так что…» И это, честно, самое точное описание.

Мне кажется, любое окончание войны вызовет новую волну срача внутри страны. Кто-то будет недоволен тем, что «отдали землю», кто-то тем, что «положили жизни за руины». Некоторые — тем и другим одновременно […].

Главное — получить мир. Самый простой человеческий мир — чтобы от нас, наконец, отъебались. А дальше мы сами все отстроим, восстановим, поднимем, посремся и помиримся. Главное — сохранить Державу и людей, которые в нее верят. Но чем дольше длится война — тем больше мы теряем и то, и другое […].

Война Тысяча триста семьдесят седьмой день. США и Украина провели переговоры по мирному плану. Уиткофф летит в Москву — рассказывать об их итогах Путину

«Медуза»