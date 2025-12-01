ДСНС України

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Что вы думаете по поводу мирного плана, предложенного США? Это поощрение агрессии РФ или возможность закончить почти уже четырехлетнюю войну? Стоит ли Украине согласиться на эти условия, пока ситуация не стала хуже, — или отвергнуть и продолжать войну в надежде добиться более сильных позиций на переговорах в будущем? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Делегации США и Украины вчера провели встречу во Флориде, на которой обсуждались детали плана по прекращению российско-украинской войны.

Переговоры продолжались более четырех часов в гольф-клубе, принадлежащем спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу. Украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, американскую — госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио назвал встречу «очень продуктивной и полезной», подчеркнув, что сторонам «предстоит еще много работы». Умеров сказал, что встреча была «продуктивной и успешной». Деталей переговоров их участники не привели.

Издание Axios со ссылкой на неназванных украинских чиновников писало, что основной темой переговоров были послевоенные границы — США настаивали на том, чтобы Украина передала России всю территорию Донбасса. Axios называет встречу «сложной» и «напряженной».

Источники «РБК-Украина», в свою очередь, рассказали, что представители Киева настаивают на том, что Донбасс отдать невозможно. Они аргументируют это конституционными ограничениями, настроениями в обществе и «реальной ситуацией на фронте». США, по данным источников, с пониманием относятся к этой позиции — но подчеркивают, что у России другие требования.

«Готовность слышать наши аргументы со стороны американцев присутствует. Другой вопрос, что они постоянно говорят: хорошо, вы можете быть 100% правы, но есть другая сторона, и она требует вот этого и этого. Мы как медиатор должны обеспечивать то, чтобы вы пришли к мирному соглашению. Вы можете сколько угодно логично объяснять свою позицию. Если другая сторона говорит „нет“ — то что мы сделаем?» — сказал один из собеседников «РБК-Украина».

Еще одной ключевой темой переговоров стали будущие отношения Украины и НАТО. Стремление вступить в альянс официально закреплено в Конституции Украины, и в первоначальном варианте мирного плана было условие, что Киев должен официально от него отказаться. Однако сейчас, как сообщил источник CNN, обсуждается другой вариант, при котором Украине не потребовалось бы это делать: предполагается, что США или другие страны НАТО заключат юридически обязывающие соглашения не брать Украину в альянс непосредственно с Россией. Самой Украине в таком случае менять конституцию не придется.

Источник «РБК-Украина» также сообщил, что на переговорах США подтвердили готовность предоставить Украине гарантии безопасности, хотя детально это не обсуждалось. Он отметил, что этот вопрос не относится к категории «проблемных» — в отличие от вопроса территорий и вступления в НАТО.

По словам источника агентства, по итогам встречи окончательно согласовать текст проекта мирного соглашения не удалось. «Мы не говорим о том, что у нас есть сейчас стопроцентное понимание финального текста, но это был еще один шаг вперед», — заявил собеседник агентства. Он также отметил, что США понимают: им еще предстоит большая и «более сложная» работа с российской стороной.

Умеров, по данным Axios, после встречи во Флориде вылетел в Париж, чтобы лично доложить о ее итогах президенту Украины Владимиру Зеленскому, который сегодня находится с визитом во Франции.

Стив Уиткофф сегодня направляется в Москву, чтобы передать Кремлю итоги украинско-американских переговоров. Уиткофф в том числе встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча запланирована на вторую половину дня 2 декабря.

Украина

Российские военные ночью атаковали Днепр баллистическими ракетами.

По данным Генпрокуратуры Украины, удар пришелся по одному из предприятий в центральной части города. Помимо самого предприятия, повреждения получили многоэтажные дома, магазины, офис банка и автомобили. На месте начались пожары, они уже потушены.

Как сообщили в ГСЧС Украины, в результате атаки погибли четыре человека, 40 получили ранения.

ДСНС України

ДСНС України

ДСНС України ДСНС України

ДСНС України

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Артемий (Таиланд). План Трампа отражает структурную реальность: Украина не может удерживать линию фронта бесконечно, Европа не может поддерживать ее ресурсно, Россия имеет инициативу, а США хотят завершить периферийную войну, не отвлекаясь от Китая и не давая России сблизиться с ним. Поэтому Трамп выстраивает модель ограниченного компромисса, в которой каждая сторона получает минимум, необходимый для заявленного выхода из конфликта, а реальная гарантия безопасности Украине предлагается на основе пятой статьи НАТО.

Это не мир и не капитуляция, а формула стабилизации неудовлетворенных сторон, которая используется, когда стратегическая цель — не победа, а заморозка и перераспределение сил. И это прагматичный, иногда циничный способ завершить войну, которая перестала быть управляемой и начала разрушать всех участников одновременно. Он не про справедливость, не про идеалы и не про историю — это результат чистого расчета: уменьшить затраты, снизить риски и зафиксировать ситуацию, пока она не переросла во что-то худшее. У плана есть минусы и слепые зоны, но никто сегодня не предлагает ничего лучше.

Поделитесь вашими мыслями о мирном плане США

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста семьдесят шестой день. Зеленского ожидает «новый раунд давления» США. Глава офиса президента Украины пока не назначен (но есть кандидаты)

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста семьдесят шестой день. Зеленского ожидает «новый раунд давления» США. Глава офиса президента Украины пока не назначен (но есть кандидаты)

«Медуза»