Делегации Украины и США закончили встречу по обсуждению мирного плана. Рубио сказал, что переговоры были «продуктивными», но «предстоит еще много работы»

Украинская и американская делегации завершили встречу, на которой обсуждался план прекращения войны.

По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио сказал, что переговоры были «очень продуктивными и полезными», но «предстоит еще много работы». «Мы также поддерживали очень плотный контакт с российской стороной и довольно хорошо понимаем их позицию», — добавил он, подтвердив, что 1 декабря спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву, поскольку Россия «должна быть включена в уравнение».

К журналистам вместе с Рубио также вышел глава украинской делегации Рустем Умеров. Он поблагодарил американскую сторону за поддержку мирных усилий и также назвал встречу, на которой обсуждалось, по его словам, будущее Украины, «продуктивной и успешной».

Перед встречей Рубио говорил, что обсуждаться будет не «просто прекращение войны», а прекращение войны «таким образом, который создаст механизм, позволяющий Украине быть независимой и суверенной и никогда больше не иметь войны». По данным высокопоставленного американского источника Axios, Белый дом планировал на этой встрече «устранить разногласия» по последним двум вопросам — территорий и гарантий безопасности для Украины. The Wall Street Journal со ссылкой на источник писал, что переговоры будут охватывать график проведения выборов в Украине, возможность обмена территориями и другие вопросы, которые остаются нерешенными.

После встречи спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву — там ожидается его встреча с Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, она состоится до 4–5 декабря.

Первый раунд переговоров украинской и американской делегаций по мирному плану, предложенному США, прошел в Женеве 23 ноября. Госсекретарь США Марко Рубио назвал эту встречу «возможно, самой продуктивной» во всем процессе мирных переговоров. По ее итогам изначальный мирный план из 28 пунктов был переработан и сокращен — по одним данным, до 19 пунктов, по другим — до 22 (официально он нигде не публиковался).

На второй встрече, прошедшей во Флориде, американскую делегацию представляли Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, назначенный вместо главы офиса президента Андрея Ермака, который ушел в отставку после обыска по коррупционному делу.

