Война Тысяча триста семьдесят шестой день. Зеленского ожидает «новый раунд давления» США. Глава офиса президента Украины пока не назначен (но есть кандидаты)

Пожар в жилом доме после удара российских беспилотников в Вышгороде Киевской области, 30 ноября 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Что вы думаете по поводу мирного плана, предложенного США? Это поощрение агрессии РФ или возможность закончить почти уже четырехлетнюю войну? Стоит ли Украине согласиться на эти условия, пока ситуация не стала хуже, — или отвергнуть и продолжать войну в надежде добиться более сильных позиций на переговорах в будущем? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Украинская делегация отправилась в США для «продолжения диалога» по мирному плану. Белый дом хочет окончательно закрыть все вопросы

Владимир Зеленский на следующей неделе столкнется с «новым раундом давления» со стороны США, которые стремятся подтолкнуть президента Украины к заключению соглашения о прекращении войны, пишет The Washington Post.

30 ноября украинская делегация отправилась в США для «продолжения диалога», начатого в Женеве, в ходе которого представители обеих сторон обсуждали мирный план (и сократили его с 28 до 22 пунктов — по словам Трампа). Новая встреча, по данным издания Axios, пройдет в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay в Майами. С американской стороны на ней будут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. По словам высокопоставленного американского чиновника, на этой встрече Белый дом хочет «устранить разногласия» по последним двум вопросам — территорий и гарантий безопасности. «Украинцы знают, чего мы от них ожидаем», — добавил он.

Стив Уиткофф после этой встречи отправится в Москву к Владимиру Путину, чтобы передать ему «прямое предложение» США, как писал The Telegraph. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, визит спецпосланника Трампа состоится до 4–5 декабря — затем у Путина запланирована поездка в Индию. Axios пишет, что Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер представят Путину финальный документ, подготовленный по итогам встречи с украинцами.

В состав украинской делегации, поехавшей в США, вошли девять человек, в числе которых — глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Делегацию вместо подавшего в отставку Андрея Ермака возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров — и этот шаг вызвал внутреннюю критику в Украине, поскольку Умерова считают причастным к коррупционному делу, пишет The Washington Post.

В качестве примера такой критики газета приводит слова народного депутата Верховной рады Украины от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимира Арьева. «Я не вижу никаких выводов, сделанных Зеленским. Он отправил в отставку одного фигуранта коррупционного скандала и назначил главой переговорной команды другого», — написал Арьев в сообщении The Washington Post. По его мнению, Зеленскому нужно адаптироваться «к реальным изменениям, которых требует общественность».

Зеленский тем временем начал пересобирать команду — и назначил своим советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций Оксану Маркарову, которая с 2021 года до лета 2025 года была послом Украины в США. По словам Зеленского, кроме «фундаментальной цели защиты независимости» у Украины есть и долгосрочная цель — восстановиться после боевых действий и восстановить нормальное экономическое развитие. Планированием восстановления Украины вместе с партнерами и будет заниматься Маркарова.

Глава офиса президента пока еще не назначен. Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на украинские источники называл кандидатами на этот пост нынешнего министра обороны (и бывшего премьер-министра) Дениса Шмыгаля, а также главу ГУР Кирилла Буданова и первого вице-премьера Михаила Федорова. По данным журналиста, Федоров также может занять пост министра обороны в ходе перестановок. По словам советника Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина, президент «пока определяется с форматом дальнейшей работы» своего офиса и «хочет оценить представленные идеи».

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Антон (Берлин). Считаю, что Украина вправе воевать с кем хочет и сколько хочет — но на свои деньги, не на наши. Если же она воюет на наши [европейские] деньги, то и параметры войны должны определять мы, а не она. Как говорится, кто платит — тот и заказывает музыку.

