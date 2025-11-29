Последствия массированного российского удара по Киеву, 29 ноября 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Что вы думаете по поводу мирного плана, предложенного США? Это поощрение агрессии РФ или возможность закончить почти уже четырехлетнюю войну? Стоит ли Украине согласиться на эти условия, пока ситуация не стала хуже, — или отвергнуть и продолжать войну в надежде добиться более сильных позиций на переговорах в будущем? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Делегация властей Украины вылетела в США для продолжения обсуждения плана Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.

По сведениям источников Bloomberg, в состав делегации от Киева входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. 29 и 30 ноября в Майами, штат Флорида, они проведут консультации со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа, его бывшим советником Джаредом Кушнером.

Журналист The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что в США также должен отправиться начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, который, вероятно, возглавит украинскую делегацию на переговорах взамен уволенного накануне главы офиса президента Андрея Ермака. Позже он уточнил, что вместо Буданова во Флориду вылетел его заместитель Вадим Скибицкий. Корреспондент Axios Барак Равид добавил, что к переговорам также присоединится начальник Генштаба Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

В итоге, согласно указу президента Украины, новым главой делегации стал Рустем Умеров. В составе группы переговорщиков указаны и Буданов, и Скибицкий, и Кислица, и Гнатов. Также в нее вошли советник кабинета президента Украины Александр Бевз, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, замглавы СБУ Александр Поклад и первый заместитель секретаря СНБО Украины Евгений Острянский. Кто именно из них вылетел в США, не уточняется.

Накануне запланированных переговоров в Киеве прошли обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака в рамках расследования громкого дела о коррупции в энергетическом секторе страны. Следователи не предъявляли каких-либо обвинений Ермаку, но уже спустя несколько часов он подал заявление об отставке. Владимир Зеленский подписал указ об увольнении своего ближайшего соратника и анонсировал «перезагрузку офиса президента». «Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена ​​именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция», — сказал Зеленский в вечернем обращении к нации.

Андрей Ермак после своей отставки дал пока единственный комментарий, попавший в публичное поле. Он написал обратившейся к нему журналистке The New York Post Кейтлин Дорнбос, что намерен уехать на войну.

«Я отправляюсь на передовую и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», — цитирует его слова издание. — Меня опозорили и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского: я еду на фронт. Меня возмущает грязь, направленная в мой адрес, и еще больше возмущает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду».

Как в Украине оценивают отставку Ермака

Зеленский уволил Ермака. Почему это событие может изменить в Украине все, включая переговоры о мире? Интервью украинского политолога Владимира Фесенко

В ночь на 29 ноября российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В общей сложности они выпустили по Украине 36 крылатых и баллистических ракет и 596 беспилотников различного типа. Украинские силы ПВО сбили 19 ракет и 558 дронов.По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксированы попадания в 22 локациях и падение сбитых обломков в 17 локациях. На фото: жилой дом в Киеве, поврежденный в результате российской атаки. Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Власти Киева сообщили, что в ходе российской атаки были повреждены жилые дома в нескольких районах столицы Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Согласно последним данным, в результате атаки погибли два человека. Еще 37 пострадали. 15 человек госпитализированы. На фото: житель Киева в своей квартире после обстрела Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Минобороны РФ объявило, что нанесло удар по Киеву «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России». На фото: жители Киева пережидают российский удар в метро Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Минобороны РФ заявило, что целью удара стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу. «Все назначенные объекты поражены», — заявила пресс-служба ведомства. На фото: ребенок спит в метро во время российской атаки на Киев, 29 ноября 2025 года Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Август (Украина). В начале войны я слышал: когда пришли к нам домой с войной, мы должны защищать свой дом! Из окон офиса я видел, как молодые ребята убегают от ТЦК по центральной улице города.

Мобилизовался я сам, несмотря на то, что был забронирован. Сознательный выбор. Хотя армию, как и многие, видел лишь в фильмах. Почему мобилизовался? За свободу. Звучит смешно? Четыре года назад она еще была. Откровенно говоря, армия оказалась не такой страшной, как я думал. Да и война тоже. Под первым обстрелом я понял, что шансы, что убьют свои — гораздо выше, чем погибнуть от рук врага. Я не услышу ракету, которая меня убьет, я не увижу того, кто выпустит пулю, от которой я погибну.

За три года войны Украина изменилась. Я уже офицер. Жалею ли я, что мобилизовался? Да. Хочу ли я это все закончить? Да. На любых условиях — ДА. Я устал. Выхода не вижу.

Я слышу часто: мы воюем за Украину! [Вспомним] о Киевской Руси: 882 год нашей эры. Украина была, есть и будет — в той или иной форме. Мы воюем по факту за существующий режим. Существующий режим себя полностью дискредитировал. Между властью и народом — пропасть. Свободы выбора — нет, свободы мнения — нет, свободы веры — нет, свободы языка — нет, свободы передвижения — нет. Мы стали хуже, чем наши враги. Людей как скот гонят на смерть.

Сейчас, когда я вижу свое пополнение, я думаю: когда нападают на тюрьму, в которой ты заключенный, ты не идешь защищать свою камеру, ты будешь аплодировать нападающим.

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста семьдесят четвертый день. В ЕС считают, что Бельгия утаивает часть доходов от замороженных активов России (ведь она зарабатывает на этом)

