Украинские СМИ назвали подрыв двух танкеров «теневого флота» России у берегов Турции операцией СБУ

Нефтяные танкеры «Кайрос» (Kairos) и «Вират» (Virat), принадлежащие «теневому флоту» России, были поражены в Черном море у берегов Турции морскими дронами «Sea Baby» Службы безопасности Украины. Об этом со ссылкой на источник в спецслужбе сообщают «Интерфакс-Украина», «Украинская правда» и «РБК-Украина».

Собеседник журналистов заявил, что подрыв танкеров был осуществлен в рамках совместной операцией 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

Как утверждает источник, танкеры получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации. Суда шли в порт Новороссийска пустыми.

«Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить международные санкции», — отметил источник журналистов в СБУ.

Оба танкера находятся под санкциями США и Евросоюза из-за перевозки российской нефти.

О взрывах и пожарах на танкерах «Кайрос» и «Вират» СМИ сообщили накануне, 28 ноября. Министерство транспорта и инфраструктуры Турции заявило, что благополучно эвакуировало экипажи обоих судов. Танкер «Вират», по данным Минтранса, подвергся новой атаке утром 29 ноября, получив незначительные повреждения правого борта.