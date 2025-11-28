Танкер из «теневого флота» России подорвался на мине у берегов Турции

Нефтяной танкер «Кайрос» (Kairos) без груза подорвался на мине к северу от побережья Турции и может затонуть, сообщило 28 ноября агентство Bloomberg, ссылаясь на слова местного портового агента.

Турецкое управление мореходства заявило, что на танкере, шедшем в Новороссийск под флагом Гамбии, произошел пожар «из-за внешнего воздействия», пишет РИА Новости. В Минтрансе Турции уточнили, что весь экипаж — 25 человек — эвакуировали.

По данным Bloomberg, танкер «Кайрос» находится под санкциями Евросоюза и Великобритании из-за перевозки российской нефти. Предыдущий рейс танкер совершил из российского порта Новороссийск в Парадип — крупнейший порт Индии.

О «теневом флоте» России

