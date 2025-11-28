Война Тысяча триста семьдесят четвертый день. В ЕС считают, что Бельгия утаивает часть доходов от замороженных активов России (ведь она зарабатывает на этом)

Последствия российского удара по Славянску. 26 ноября 2025 года Jose Colon / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Что вы думаете по поводу мирного плана, предложенного США? Это поощрение агрессии РФ или возможность закончить почти уже четырехлетнюю войну? Стоит ли Украине согласиться на эти условия, пока ситуация не стала хуже, — или отвергнуть и продолжать войну в надежде добиться более сильных позиций на переговорах в будущем? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Россия получила «основные параметры» мирного плана, которые были согласованы США и Украиной при участии представителей Европы в Женеве, официально подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На сегодняшнем брифинге журналисты попросили Пескова прокомментировать заявления Владимира Путина, с которыми он выступил накануне. Президент РФ сказал, что боевые действия закончатся, когда войска Украины «уйдут с занимаемых ими территорий», и добавил, что для Москвы «имеет значение международно-правовое признание».

Песков отказался уточнить, о каких территориях шла речь (только о Луганской и Донецкой областях или о Херсонской и Запорожской тоже) и с чьей стороны (США, других стран или ООН) Россия требует признания своего суверенитета над этими регионами.

«Все эти нюансы предстоит определить в ходе переговоров. Мы не хотим забегать вперед и вести обсуждение в таком публичном мегафонном формате, считаем это неправильным», — сказал Песков.

Пункты плана будут обсуждаться на следующей неделе в Москве, сообщил Песков. Накануне Путин заявил, что в РФ приедет делегация из США. Президент Дональд Трамп ранее говорил, что ее возглавит Стив Уиткофф.

Издание Politico сегодня написало, что в Белом доме считают, что «как никогда близки к прекращению войны». «Оптимизм довольно высок», — сообщил изданию на условиях анонимности высокопоставленный представитель администрации президента США.

Издание отмечает, что и некоторые европейские чиновники, которые поддерживают Украину, согласны с тем, что сделка стала более вероятной — в условиях усилившегося на Киев давления из-за коррупционного скандала. В то же время, многие в Европе до сих пор не понимают, что именно задумал Трамп — в первую очередь, каким образом будут реализованы гарантии безопасности.

Как развивается коррупционный скандал в Украине Сотрудники антикоррупционных органов Украины пришли с обыском к Андрею Ермаку — главе офиса Зеленского «С моей стороны — полное содействие», — заявил Ермак

Мир

В Евросоюзе подозревают, что Бельгия может сопротивляться плану по передаче Украине российских суверенных активов, так как хочет удерживать их как можно дольше, чтобы пополнять свой бюджет налогами с них. Об этом пишет Politico со ссылкой на пятерых дипломатов из разных стран ЕС.

Законодательство Бельгии предусматривает корпоративный налог в 25% на процентный доход, полученный от активов, хранящихся на территории страны — в том числе такой налог взимается и с замороженных резервов Центробанка РФ, которые хранятся в брюссельском депозитарии Euroclear. Например, по итогам 2024 года этот налог оценивается в 1,7 миллиарда евро.

Бельгия еще в начале войны пообещала направлять этот налог на поддержку Украины. Но европейские дипломаты отмечают, что Бельгия нарушает свои обязательство публиковать информацию о том, как используются эти деньги. Они поступают в бюджет страны, поэтому другие государства ЕС не могут знать, сколько их — и выполняют ли бельгийские власти свои обещания.

В Бельгии категорически отрицают, что нарушают свои обязательства. В комментарии для Politico бельгийское правительство заявило, что все налоги, полученные от российских активов в Euroclear, были «зарезервированы» для Украины — но не дало прямого ответа, была ли вся эта сумма перечислена Киеву. В Брюсселе напомнили, что, помимо прочего, Бельгия предоставила Украине поддержку на сумму около миллиарда евро.

Как отмечает Politico, обвинения в адрес Бельгии о сокрытии налоговых поступлений звучали еще в 2024 году. В ответ на это власти страны (то правительство впоследствии ушло в отставку) пообещали перевести все средства в фонд G7 и ЕС, созданный для поддержки Украины, однако так и не сделали этого.

Евросоюз с сентября пытается согласовать «репарационный кредит» для Украины, который подразумевает передачу Киеву всех замороженных российских активов. Предполагается, что Москва сможет получить их обратно только в том случае, если согласится выплатить Киеву репарации. Бельгия является главным противником этого плана — власти страны публично заявляют об опасениях, что в будущем Россия предъявит юридические претензии именно ей, а не Евросоюзу в целом.

Война глазами читателей «Медузы»

Александр (Кировоградская область). Среди моих знакомых нет единого мнения о том, как и на каких условиях закончится эта война. Однако почти все сходятся в одном: мирный план Трампа неприемлем для Украины. Украинский народ буквально почувствует, что подписал капитуляцию, что вызовет еще большее недоверие к властям (особенно после громких коррупционных скандалов) и чувство предательства. Кроме того, этот план не дает обществу полной гарантии безопасности. Люди будут жить в постоянной тревоге, хоть и не такой сильной, как во время войны.

Сторонники этого плана имеют лишь один аргумент: «Плевать, что будет, — лишь бы не было войны!» Конечно, в Украине все хотят, чтобы этот ужас как можно скорее закончился. Народ устал и полностью истощен от войны — от обстрелов, бомбардировок, аварийных отключений света, разлуки с близкими, находящимися на фронте, бусификации, от потерь среди гражданских и военных, от уничтожения городов и родных домов и многого другого. Но несмотря на эти факторы, общество, скорее всего, не сможет смириться с откровенно пророссийским планом Трампа. Ведь он даст украинцам ощущение поражения, но не сможет внушить главное — чувства безопасности.

Поделитесь вашим мнением о мирном плане Трампа

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста семьдесят третий день. «Нам просто хочется выжить. Мне срать на Европу», — пишет наша читательница из Харькова про мирный план (и мы ждем других ваших писем)

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста семьдесят третий день. «Нам просто хочется выжить. Мне срать на Европу», — пишет наша читательница из Харькова про мирный план (и мы ждем других ваших писем)

«Медуза»