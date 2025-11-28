Илья Яшин объявил о старте кампании «Хватит!» против «войны, диктатуры и репрессий» и призвал оппозицию «не устраивать срач на пустом месте»

Политик Илья Яшин объявил о начале кампании «против войны, диктатуры и репрессий». Кампанию под названием «Хватит!» приурочат к выборам в Госдуму, которые в России собираются провести в сентябре 2026 года.

В видео с анонсом кампании Яшин напоминает, что оппозиция перед выборами зачастую расходится во мнениях, какую выбрать тактику — от голосования за «наименее отвратительных» кандидатов до активного бойкота выборов.

«Этот спор — почти всегда со взаимными оскорблениями, с переходом на личности — максимально выгоден власти, — считает он. — Потому что спорщики зачастую даже уже не вспоминают про Путина, а критикуют таких же оппозиционеров как они, но с другой точкой зрения на тактический подход голосования».

Пока оппозиция спорит, заявил Яшин, российские власти обеспечивают себе максимально выгодный результат в рамках «специальной выборной операции».

Какой бы не была тактика оппозиции, признал Яшин, на результат выборов возможности повлиять нет, но можно повлиять на «электоральное впечатление». «Если все понимают, что за этих упырей никто не голосовал, они сами себе нарисовали нужный процент, власть теряет легитимность», — заявил он.

Яшин призвал оппозицию «не повторять ошибки, не устраивать срач на пустом месте». «Надо договориться на берегу, что наши противоречия носят не более чем стилистический характер», — заявил он.

«Я призываю начать большую гражданскую кампанию под лозунгом «Хватит!». Это слово должно стать объединяющим символом для всех, кого достала варварская политика Путина и его позорной партии «Единая Россия»», — сказал Яшин.

По словам политика, каждый может продолжить этот лозунг «так, как считает нужным: Хватит Путина! Хватит войны! Хватит социальной несправедливости!»

Первым шагом, сказал он, будет формирование общего лозунга и общей повестки, затем — «демонстрация несогласия».

«Визуальным символом кампании является крест, «визуально повторяющий первую букву слова «хватит»», — заявил Яшин, добавив, что «все кресты власть запретить не в состоянии». По плану политика, «чем ближе к дню голосования, тем больше крестов, символизирующих несогласие, будет вокруг «Единой России» и ее кандидатов».

«В сам день голосования мы предложим безопасное, но понятное всем коллективное действие», — заявил Яшин. Подробности он не раскрыл, но привел в качестве примера акцию

«Мы с вам постараемся сделать так, чтобы день голосования создал Путину головную боль и продемонстрировал неприятие российским обществом войны и диктатуры», — заявил Яшин в конце 11-минутного видео.