Минобороны РФ заявило о 136 сбитых украинских беспилотников. В Ростовской и Воронежской области повреждены жилые дома

На территорией России и аннексированного Крыма в ночь на 28 ноября были ликвидированы 136 украинских беспилотников, объявило Минобороны РФ. В частности, по данным российского военного ведомства, 46 дронов, были сбиты над Ростовской областью, 30 — над Саратовской, шесть — над Брянской областью, пять — над Волгоградской, по два — над Воронежской, Московской областями и Азовским морем.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, чтото в Шахтах из-за падения беспилотника повреждения получили несколько машин, а также повреждено остекление пятиэтажного жилого дома. В Таганроге осколками дронов разбита веранда и стекла в окнах двух частных домов, написал Слюсарь.

Глава Воронежской области Александр Гусева заявил, что «в одном муниципалитете обломки БПЛА при падении посекли кровлю жилого дома, в другом — повреждено остекление АЗС». Подробности он уточнять не стал.

Astra и «Осторожно, новости» сообщали о в взрывах в ночь на 28 ноября в Саратове и Энгельсе , передают Astra и «Осторожно, новости». Власти Саратовской области на момент публикации новости атаку дронов на регион не комментировали.

