Крымский мост Сергей Мальгавко / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Что вы думаете по поводу мирного плана, предложенного США? Это поощрение агрессии РФ или возможность закончить почти уже четырехлетнюю войну? Стоит ли Украине согласиться на эти условия, пока ситуация не стала хуже, — или отвергнуть и продолжать войну в надежде добиться более сильных позиций на переговорах в будущем? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненным срокам восьмерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту в 2022 году.

8 октября 2022 года взорвался грузовик, ехавший по мосту. Обрушились три пролета автомобильного моста, а в его железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. В результате погиб водитель грузовика и четыре человека из оказавшейся рядом легковой машины. В 2023 году Служба безопасности Украины признала свою ответственность за этот взрыв.

ФСБ отчиталась о задержании восьмерых подозреваемых спустя четыре дня после взрыва (всего в деле было 12 фигурантов, где находятся четверо из них, российским спецслужбам не известно до сих пор). Как писала «Русская служба Би-би-си», задержанные — это «случайные люди, которые оказались не в то время и не в том месте».

На скамье подсудимых оказались шесть предпринимателей, чей бизнес так или иначе был связан с поставками различной продукции из России в Крым — Артем и Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоб и Дмитрий Тяжелых. Еще двое подсудимых — дальнобойщик Артур Терчанян и фермер Роман Соломко.

Всем фигурантам вменяли статьи о теракте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК) и перевозке взрывчатки (часть 4 статьи 222.1 УК), двое из них также обвинялись в контрабанде взрывчатки (часть 3 статьи 226.1 УК).

Процесс полностью проходил в закрытом режиме. Никто из обвиняемых не признал вину — они настаивали, что ничего не знали о грузе.

Подробно о приговоре и фигурантах дела

«Все 116 томов дела говорят, что мы невиновны». По делу о взрыве на Крымском мосту осудили восемь человек, которых использовали «втемную» Один из них сам позвонил в ФСБ. Другой добровольно приехал на допрос и двое суток жил в гостинице за свой счет. Они получили пожизненные сроки

Подробно о приговоре и фигурантах дела

«Все 116 томов дела говорят, что мы невиновны». По делу о взрыве на Крымском мосту осудили восемь человек, которых использовали «втемную» Один из них сам позвонил в ФСБ. Другой добровольно приехал на допрос и двое суток жил в гостинице за свой счет. Они получили пожизненные сроки

Мир

В Европе все серьезнее рассматривают возможность активного ответа России на гибридные атаки, такие как диверсии на железных дорогах или нарушения воздушного пространства беспилотниками. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, речь идет о том, что «еще несколько лет назад казалось немыслимым». Среди вариантов — совместные наступательные кибероперации против РФ, а также экстренные учения под руководством НАТО в ответ на провокации.

«Россияне постоянно проверяют границы дозволенного: как далеко они могут зайти и каким будет ответ. Нам необходимо действовать более активно, сигнал посылают не слова, а действия», — заявила Politico глава МИД Латвии Байба Браже.

Пока основным ответом на действия РФ стали попытки усиления обороны восточных границ Евросоюза. После того, как в сентябре российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, в Брюсселе объявили о намерении построить «стену дронов» — скоординированную систему перехвата беспилотников. Однако все чаще в Европе звучит критика по поводу чрезмерной «инертности» перед лицом растущего числа гибридных атак.

На прошлой неделе министр обороны Италии Гвидо Крозетто представил 125-страничный план экстренных ответных действий. Он предложил создать специальный Европейский центр по противодействию гибридной войне, киберподразделение в составе 1500 человек. А еще он предложил развивать военные технологии в области искусственного интеллекта.

«Всем нам необходимо пересмотреть свои процедуры безопасности. Россия явно усиливает гибридную войну против граждан ЕС», — заявил 20 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский.

При этом, отмечает Politico, пока вопрос о том, каким должен быть «более решительный ответ» Европы на действия РФ, остается открытым. НАТО как оборонительная организация «с подозрением» относится к наступательным операциям, пишет издание. «Асимметричные ответы — важная часть разговора. Но мы не собираемся опускаться до той же тактики, что и Россия», — заявил Politico один из дипломатов НАТО.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анонимная читательница (Харьков). Очень интересно сопоставлять страну и пол авторов писем с содержанием: чем дальше от фронта и чем меньше шанс на поездку в бусике — тем воинственнее их позиция против плана […].

Наверное, попивай я пиво в Берлине или винишко в Париже, тоже бы топила за все хорошее и против всего плохого. Но нам тут, увы, просто хочется выжить. И мне абсолютно срать на Европу и воображаемую угрозу, от которой они нами прикрылись.

Комфортно вам, ребята, в дальних странах рассуждать о цене моей жизни?

Поделитесь вашим мнением о мирном плане Трампа

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста семьдесят второй день. Bloomberg выложил записи разговоров помощника Путина. Из них следует, что черновик мирного плана Белому дому передала Россия

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста семьдесят второй день. Bloomberg выложил записи разговоров помощника Путина. Из них следует, что черновик мирного плана Белому дому передала Россия

«Медуза»