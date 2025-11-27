NYT: министр армии США заявил о наращивании Россией производства ракет, пытаясь убедить европейских политиков в необходимости как можно скорее завершить войну

Министр армии США Дэн Дрисколл на встрече с европейскими политиками в Киеве на прошлой неделе попытался убедить их поддержать мирный план Трампа, ссылаясь на наращивание Россией военной мощи, пишет The New York Times.

По словам двух источников издания, Дрисколл заявил, что России удалось увеличить производство ракет и теперь может создавать их запасы, продолжая при этом наносить удары по Украине.

Подтекст, заявил собеседники NYT, был очевиден: из-за растущей ракетной угрозы со стороны России, которая может нанести сокрушительный удар по Украине или другой европейской стране, нужно как можно скорее добиться окончания войны.

Хотя Россия вряд ли значительно сократит военное производство после завершения войны, пишет издание, предполагается, что мирное соглашение лишит ее оправдания для ударов ракетами или дронами по европейским странам.

Заявление Дрисколла нашло отклик у некоторых европейских дипломатов, заявили источники издания, не став уточнять подробности.

В середине ноября СМИ опубликовали текст мирного плана, подготовленного в администрации президента США. План, в частности, предусматривает сокращение численности ВСУ и контроль России над всем Донбассом. Украинская сторона, в отличие от россиян, в работе над планом не участвовала. США, как сообщалось, настаивают, чтобы Украина и ее европейские союзники как можно скорее согласились на мирную сделку. ЕС и Украина разработали сво собственные предложения о завершении войны.

