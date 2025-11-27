Politico: США хотят заключить мирную сделку прежде чем соглашаться на гарантии безопасности для Украины

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что США хотят сначала заключить мирную сделку, а уже затем соглашаться на какие-либо гарантии безопасности для Украины, пишет Politico со ссылкой на европейского дипломата и второй источник.

По словам собеседников издания, это условие лежит в основе американских предложений Киеву на протяжении последней недели. Во время телефонного разговора с европейскими лидерами, прошедшего 25 ноября, Рубио заявил, что Дональд Трамп будет вести переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины, которые обеспечат Киеву «чувство защищенности», пишет Politico.

При этом Рубио, по словам еще одного европейского дипломата, сказал, что гарантии безопасности для Украины — один из приоритетов администрации Трампа и обсуждаются отдельно. Они, по его словам, входят в число вопросов, по которым уже достигнута договоренность — и США хотят быстро оформить весь пакет, сообщил собеседник издания.

Источник Politico утверждает, что Рубио «в общих чертах» упомянул и другие вопросы, которые необходимо решить после заключения сделки — это территориальная целостность Украины и судьба замороженных в Европе (и частично в США) российских активов.

Представитель Госдепартамента США Томми Пайготт, в свою очередь, заявил: «Госсекретарь Рубио, как и вся администрация Трампа, ясно дал понять, что гарантии безопасности должны быть частью любого мирного соглашения, о чем он последовательно говорит как публично, так и в закрытых форматах».

США и Украина в середине ноября начали обсуждать мирный план, состоявший изначально из 28 пунктов, которые охватывали ключевые вопросы российско-украинской войны. Официально этот документ не публиковался, но во множестве изданий появился его черновик, в котором без деталей говорилось, что Украина получит «надежные гарантии безопасности». Позже в результате обсуждений между украинской и американской делегацией план сократился — по одним данным, до 19 пунктов, по другим — до 22. Теперь Владимир Зеленский должен приехать в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом и финализировать мирный план — а также обсудить самые сложные вопросы.

