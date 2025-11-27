В Белгородской области отключили мобильный интернет. Жители остались без оповещений об обстрелах и атаках дронов

В Белгородской области с вечера 26 ноября отключили мобильный интернет, сообщают местные СМИ и телеграм-каналы.

Жители по всей области, пишет портал «Бел.ru», жаловались, что не могли получать оповещения об обстрелах и атаках, потому что «все чаты и методы оповещения работают на базе мессенджера Telegram, которого нет в „белых списках“». В комментариях под постом губернатора области Вячеслава Гладкова некоторые жители писали, что ресурсы из «белого списка» (и в том числе «национальный мессенджер» Max) тоже работают не у всех. Кроме того, сложности у белгородцев возникали при оплате проезда в транспорте, поскольку отключение мобильного интернета повлияло на работу валидаторов.

В региональном Минцифры отключение мобильного интернета назвали «вынужденной мерой», необходимой для обеспечения безопасности и предупредили, что она будет действовать до утра 27 ноября.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 27 ноября подтвердил, что в регионе частично отключен мобильный интернет, но кто это сделал — неизвестно. «Сейчас разбираемся, кто принял решение об отключении мобильного интернета», — сказал он. По словам Гладкова, с одной стороны, это дополнительно обеспечивает безопасность жителей, но с другой — «нарушена часть взаимодействия, которая развернута на территории Белгородской области, в первую очередь с точки зрения оповещения и других элементов защиты».

Также на отключения мобильного интернета пожаловались жители Ростовской области, которые за последнюю неделю ноября сталкиваются с этим уже не в первый раз.

Продолжительные отключения мобильного интернета (шатдауны) в российских регионах начались весной 2025 года. Власти объясняли их необходимостью обеспечения безопасности и защитой от угроз атаки беспилотников. В некоторых регионах жители сталкиваются с отключением не только мобильного интернета, но и вообще мобильной связи — как, например, в Нижегородской области. К осени появились «белые списки» — перечень ресурсов, доступ к которым сохраняется даже во время шатдаунов. В их число не включены мессенджеры Telegram и WhatsApp.

