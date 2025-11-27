Александр Казаков / РИА Новости / Спутник / AFP / Scanpix / LETA

Цитаты сокращены и незначительно отредактированы для удобства чтения.

О мирном плане Трампа

Никаких «проектов мирного договора» не было. Был набор вопросов, которые предлагалось сформулировать, еще перед моим визитом на Аляску. После этого возник перечень возможных договоренностей из 28 пунктов, он нам по определенным каналам был передан. После этого состоялись переговоры в Женеве между США и Украиной. Они, как я понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на четыре отдельных составляющих. Нам это все было передано. В целом, мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей. Было бы с моей стороны невежливо говорить о каких-то окончательных вариантах, поскольку их нет.

О прекращении огня

Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий — вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем, вот и все.

О статусе оккупированных территорий

Международно-правовое признание имеет значение. Одно дело — решения признанные, когда территории находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договоренностей это будет нападением на РФ со всеми вытекающими из этого ответными мерами. Или это будет восприниматься как попытка вернуть законно принадлежащую Украине территорию. Это разные вещи.

Поэтому, конечно, нам нужно признание. Но не от Украины сегодня. Это и должно быть предметом переговоров с США, это один из ключевых моментов.

О возможном нападении на Европу

Люди, которые не в себе немножко или жулики какие-то, публично своему населению говорят, что Россия готовится к нападению на Европу и что нужно немедленно укреплять свой оборонный потенциал. Трудно сказать, чем они руководствуются, но, с нашей точки зрения, это полная чушь, это ложь прямая. Если они напугали своих граждан, и те хотят услышать, что у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста: мы готовы это зафиксировать.

О возвращении России в G7

Мы не против «большой семерки». Они все меньше и меньше, но это все равно важные партнеры. Но нас туда никто не приглашает. В сегодняшней ситуации я не очень себе представляю, как мы будем с ними взаимодействовать напрямую. Вы сами-то представляете? Ну, приехали, «здравствуйте», и чего — будем, насупившись, друг на друга посматривать? Может быть, если мы реализуем все эти предложения [по мирному урегулированию], сложатся условия для многосторонних контактов, но говорить об этом рано.

О конфискации российских активов

Ясно, что это будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко снизится, резко упадет. А на фоне сложностей в европейской экономике это будет непростым испытанием. Правительство РФ по моему поручению вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это произойдет. И всем ясно, все об этом прямо говорят, что это было бы воровством чужой собственности.

О российских переговорщиках

Кто является переговорщиком с российской стороны? Это очевидно — министерство иностранных дел. А со стороны Кремля — Владимир Мединский — помощник президента, он этим занимался с самого начала. По текущим делам в работу включен мой помощник — Юрий Ушаков, он на связи с американскими коллегами. Но он один не может все это сделать, это МИД должен делать и отчасти администрация президента. Это очень большой комплекс вопросов.

Об «опале» Сергея Лаврова

Чушь это какая-то, ни в какую опалу он не попал. У него свой график работы, он доложил мне, сказал, чем будет заниматься, в какое время он этим занимается. Готовится ко встрече с американскими партнерами.

О попавших в прессу переговорах Уиткоффа

Обвинять Уиткоффа не в чем. Он американский гражданин, защищает позицию своего президента и своей страны. Да, у нас диалог, он непростой. Мы ведем этот диалог без ругани, без плевков друг в друга, мы интеллигентные люди, но каждый защищает свою позицию. Уиткофф защищает интересы США так, как он их видит, и как видят те люди, которые делегируют его на переговоры.

О легитимности властей Украины

Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно. Я уже много раз на эту тему говорил. Я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную, стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус.

Мы тоже находимся в условиях военного конфликта, но мы же провели выборы! И президентские, и совсем недавно выборы в муниципальные и региональные органы власти. Мы же все это делаем. А они почему-то нет. В условиях сегодняшнего дня действующему политическому руководству Украины трудно рассчитывать на победу без подтасовок.

О санкциях против «Роснефти» и «Лукойла»

После переговоров в Анкоридже сложилось понимание, где мы находимся и что надо бы сделать, чтобы прекратить боевые действия. Потом мы разъехались, поскольку и я, и [Дональд] Трамп сказали, что нам нужно вернуться в свои столицы, подумать, проконсультироваться со своими аппаратами, с министерствами, ведомствами, союзниками. А после этого договорились продолжить дальше. Какой-то конфликтной ситуации между Россией и США не возникало. И вдруг они объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, а что происходит-то?

О ситуации на поле боя

По всем направлениям сохраняется позитивная динамика. Темп движения наших войск по этим всем направлениям увеличивается. Из месяца в месяц количество, так скажем, возвращаемых нашими войсками территорий на всех основных направлениях увеличивается. Темп движения войск увеличивается.