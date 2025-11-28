«Агентство»: перед отставкой Дмитрий Козак написал письмо Путину с критикой войны

Бывший замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак перед своей отставкой в сентябре написал личное письмо Владимиру Путину, в котором раскритиковал нападение России на Украину, пишет «Агентство» со ссылкой на источники, знакомые с бывшим чиновником.

По словам одного из собеседников издания, в письме Козак писал о российском вторжении «в очень жестких выражениях». Однако при этом он считает, что не вызвал своим демаршем гнева Путина и даже рассчитывает с ним увидеться в ближайшее время, рассказал другой источник.

После отставки Козак стал часто бывать за границей, пишет «Агентство». В частности, бывший замглавы АП отправился в Израиль, но, по словам одного из собеседников, он ездит в том числе на лечение и возвращается в Россию.

Дмитрий Козак был одним из наиболее давних соратников Путина, они работали вместе еще с середины 1990-х годов. В последние пять лет Козак был заместителем главы администрации президента, до этого он два десятилетия работал на других должностях, в том числе 12 лет был вице-премьером.

Козак считался единственным высокопоставленным чиновником в ближайшем окружении Путина, который выступал против войны.

