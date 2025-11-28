Oleksandr Klymenko / Ukrinform / Future Publishing / Getty Images

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утром 28 ноября пришли с обысками к руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку в правительственном квартале Киева. Первым об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на своего корреспондента. Журналисты издания рассказали, что на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Вскоре факт проведения обысков подтвердили НАБУ и сам Ермак. В антикоррупционном бюро заявили, что обыски «санкционированы и проводятся в рамках расследования». О каком расследовании идет речь, бюро не уточнило.

Ермак написал в своем телеграм-канале, что НАБУ и САП «проводят процессуальные действия» у него дома. «Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие», — заявил глава офиса президента Украины.

Владимир Зеленский обыски у Ермака пока не комментировал.

Обновлено. После обысков у Андрея Ермака следователи не сообщали никому о , сообщают со ссылкой на источники «Интерфакс-Украина», «РБК-Украина» и «Украинская правда».

Журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источники сообщил, что обыски у Ермака связаны с расследованием дела о коррупции в энергетическом секторе. О связи обысков с этим делом также пишет «РБК-Украина».

В начале ноября НАБУ объявило о раскрытии масштабных хищений в компании «Энергоатом», которая управляет всеми АЭС в Украине. Речь идет об «откатах» с закупок компании на сотни миллионов долларов. По версии антикоррупционных органов, создателем и одним из главных бенефициаров масштабной схемы хищений был сооснователь студии «Квартал 95» и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, возможными бенефициарами были названы высокопоставленные чиновники. 10 ноября к Миндичу пришли с обыском. «Украинская правда» писала, что он уехал в Израиль (у него есть гражданство этой страны) за несколько часов до обысков.

На фоне коррупционного скандала появились сообщения о возможной отставке Андрея Ермака. По информации «Украинской правды», люди из окружения Владимира Зеленского советовали ему уволить главу президентского офиса. 20 ноября Зеленский провел встречу с фракцией «Слуга народа», на которой дал понять, что не собирается увольнять Ермака.

В связи с делом о коррупции в отставку были отправлены министр юстиции Герман Галущенко, который до июля 2025 года занимал пост министра энергетики, и нынешний министр энергетики Украины Светлана Гринчук. Зеленский ввел санкции против Миндича и еще одного фигуранта дела, бизнесмена Александра Цукермана, который также покинул Украину. Миндич и Цукерман объявлены в розыск. По делу о коррупции также был арестован бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который входил в круг доверенных лиц Владимира Зеленского. Он занимал пост вице-премьера в 2024-2025 годах.

Показания по делу Миндича дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. Как заявили в СНБО, он «был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля». Ранее сообщалось, что Миндич «организовывал влияние» на Умерова, когда тот занимал пост министра обороны. Сам Умеров это отрицал.