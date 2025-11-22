В Украине объявили в розыск главного фигуранта коррупционного скандала, бизнесмена, сооснователя студии «Квартал-95» и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Инициатором розыска стало Национальное антикоррупционное бюро Украины. Вместе с Миндичем в розыск объявлен другой фигурант антикоррупционного расследования, бизнесмен Александр Цукерман.

Согласно карточкам на сайте МВД Украины, Миндич и Цукерман исчезли 20 ноября.

Тимур Миндич, по данным антикоррупционных органов, руководил схемой по хищениям средств «Энергоатома». На опубликованных аудиозаписях он обсуждал оформление доверенных лиц с помощью фиктивного трудоустройства и давал указания по мерам безопасности. Александр Цукерман, по версии следствия, был соорганизатором схем и занимался легализацией средств.

«Украинская правда» писала, что Миндич уехал в Израиль (у него есть гражданство этой страны) за несколько часов до проведения у него обысков по делу о коррупции. Местоположение Цукермана сейчас неизвестно.

Владимир Зеленский ввел против Миндича и Цукермана персональные санкции.

