Украина объявила в розыск соратника Зеленского Тимура Миндича — главного фигуранта расследования о хищениях в «Энергоатоме»
В Украине объявили в розыск главного фигуранта коррупционного скандала, бизнесмена, сооснователя студии «Квартал-95» и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.
Инициатором розыска стало Национальное антикоррупционное бюро Украины. Вместе с Миндичем в розыск объявлен другой фигурант антикоррупционного расследования, бизнесмен Александр Цукерман.
Согласно карточкам на сайте МВД Украины, Миндич и Цукерман исчезли 20 ноября.
Тимур Миндич, по данным антикоррупционных органов, руководил схемой по хищениям средств «Энергоатома». На опубликованных аудиозаписях он обсуждал оформление доверенных лиц с помощью фиктивного трудоустройства и давал указания по мерам безопасности. Александр Цукерман, по версии следствия, был соорганизатором схем и занимался легализацией средств.
«Украинская правда» писала, что Миндич уехал в Израиль (у него есть гражданство этой страны) за несколько часов до проведения у него обысков по делу о коррупции. Местоположение Цукермана сейчас неизвестно.
Владимир Зеленский ввел против Миндича и Цукермана персональные санкции.