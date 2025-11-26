Рустем Умеров дал показания по делу о коррупции в «Энергоатоме»

Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова опросили в Национальном антикоррупционном бюро в качестве свидетеля по делу о коррупции в «Энергоатоме», сообщила пресс-служба СНБО «Украинской правде».

«Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля, — заявили в СНБО. — Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства».

Как уточнили в СНБО, опрос прошел 25 ноября. Других подробностей ведомство не сообщило.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в начале ноября объявило о раскрытии масштабных хищений в компании «Энергоатом», которая управляет всеми АЭС в стране. Это самый громкий коррупционный скандал за шесть лет президентства Владимира Зеленского.

Руководителем схемы назвали бывшего бизнес-партнера и друга Зеленского Тимура Миндича, а возможными бенефициарами — высокопоставленных чиновников. «Украинская правда» писала, что Миндич уехал в Израиль (у него есть гражданство этой страны) за несколько часов до обысков по делу о коррупции.

Секретарь СНБО Рустем Умеров также упоминается в материалах уголовного дела. По версии НАБУ, летом 2025 года, когда Умеров еще был министром обороны, Миндич пытался заработать на поставке бронежилетов, не прошедших контроль качества, и через главу Минобороны добивался того, чтобы эти жилеты приняли. Умеров подтвердил, что общался с Миндичем, но настаивал, что тот не влиял на его решения.

