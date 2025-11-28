У главы офиса Зеленского Андрея Ермака проводят обыск

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски в правительственном квартале в Киеве у руководителя офиса президента Андрея Ермака, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

По данным корреспондента, на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Об обысках у Ермака также пишут депутаты Верховной Рады Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Обновление. В НАБУ подтвердили обыски у Ермака. «НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя офиса президента Украины. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования», — заявили в ведомстве.

25 ноября в НАБУ опросили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова по делу о коррупции в «Энергоатоме». Он был вызван в ведомство в качестве свидетеля.

В начале ноября НАБУ объявило о раскрытии масштабных хищений в компании «Энергоатом», которая управляет всеми АЭС в стране. Руководителем схемы назвали бывшего бизнес-партнера и друга Зеленского Тимура Миндича, а возможными бенефициарами — высокопоставленных чиновников. «Украинская правда» писала, что Миндич уехал в Израиль (у него есть гражданство этой страны) за несколько часов до обысков по делу о коррупции. Секретарь СНБО Рустем Умеров также упоминается в материалах уголовного дела.

На фоне расследования НАБУ появились сообщения, что оппоненты и сторонники Зеленского призвали его уволить Андрея Ермака. Президент Украины отказался это сделать.

