Верховная рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук

Депутаты Верховной рады проголосовали за отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Решение по Галущенко поддержали 323 депутата (из 338), по Гринчук — 315 депутатов (из 336). Ни Галущенко, ни Гринчук на заседании не присутствовали.

Представлять правительство на заседании рады был уполномочен вице-президент по евроатлантической интеграции Тарас Качка, поскольку премьер Юлия Свириденко не пришла — она участвует в переговорах с Международным валютным фондом. Качка во время своего выступления заявил, что расследование участия Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук в коррупционной схеме служит достаточной причиной увольнения.

Исполнять обязанности Галущенко пока будет его заместительница Людмила Сугак. По данным источников «РБК-Украина», в качестве одной из кандидатур на должность министра юстиции обсуждается заместитель главы офиса президента Украины Ирина Мудрая. На пост министра энергетики рассматривают народных депутатов Андрея Геруса и Андрея Жупанина, добавили источники.

После коррупционного скандала, развернувшегося вокруг украинского «Энергоатома» и бизнесмена Тимура Миндича (в его рамках 10 ноября у Галущенко прошли обыски), обоих министров отстранили от исполнения обязанностей. 12 ноября Владимир Зеленский заявил, что Галущенко и Гринчук «больше не могут занимать свои должности». За отставку министров Верховная рада намеревалась проголосовать еще 18 ноября, однако заседание было сорвано рядом депутатов, которые заблокировали трибуну с требованием принять «реальные кадровые решения». Фракция «Европейская солидарность», в частности, заявила, что не будет голосовать за увольнение Галущенко и Гринчук до тех пор, пока на повестку не вынесут вопрос отставки всего правительства.

